Mbappé, sin Arda, es otro

Marcos López nos trae su análisis de la victoria del Real Madrid contra el AEK por 2-3 en la última jornada de Champions League. Los blancos sufrieron de lo lindo para encontrar la fluidez en su juego sin la presencia de Arda Güler y Kylian Mbappé fue uno de los jugadores que más añoró la visión del turco. Nuestro experto de OKScouting pone el foco en esa conexión que no estuvo en Atenas.