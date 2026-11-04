Por qué no juega Arda Güler contra el AEK de Atenas

Arda Güler es una de las ausencias en la alineación del Real Madrid para el partido de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League contra el AEK de Atenas. El turco no viajó a Grecia para este encuentro por descanso y, por lo tanto, no está en el once del equipo blanco, que buscará su cuarta victoria sin uno de sus jugadores más decisivos de la temporada.

José Mourinho ha decidido que este choque era el idóneo para hacer rotaciones y dar descanso a los futbolistas más exigidos últimamente y de ahí que Güler directamente ni haya viajado a Atenas. Su lugar en el campo lo ocupará Yan Diomande, que pasa al extremo derecho por la vuelta de Vinicius a la alineación del Real Madrid. Al brasileño le falta un partido más de sanción por cumplir, pero mientras puede disputar la Champions.

Güler jugó 67 minutos el pasado domingo en El Sardinero contra el Racing de Santander y este miércoles no jugará en Atenas por descanso, por lo que es de esperar que reaparezca en el once del sábado en Mestalla contra el Valencia. Esta temporada va camino de ser la mejor del turco en el equipo blanco después de que Mourinho haya exprimido buena parte de su potencial.

Arda ha disputado 13 partidos y suma tres goles y cinco asistencias, siendo su presencia capital para el Madrid pese a algunas suplencias que no gustaron al madridismo. El hueco generado entre la sanción a Vinicius y el traslado de Fede Valverde al lateral derecho le ha permitido mostrar su mejor versión y convencer a Mourinho de que con él en el campo este equipo es otro.

Además de la baja de Güler, hay más novedades en el once del Real Madrid. Eduardo Camavinga ha entrado en el centro del campo junto a Bernardo Silva en lugar de Aurélien Tchouaméni, que tampoco ha viajado a Atenas, y en defensa Dumfries sustituye a Trent Alexander-Arnold y Mourinho cambia la pareja de centrales: Eder Militao, en su vuelta a una alineación varios meses después, y Antonio Rüdiger forman el dúo de zagueros.