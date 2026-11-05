El Bernabéu se viste de gala para recibir a la NFL: todo listo para el partidazo entre Falcons y Bengals

El Santiago Bernabéu se ha transformado por completo para recibir a la NFL. En este estadio siempre suceden cosas mágicas: noches de gloria, remontadas históricas, goles imposibles… Por eso es el mejor estadio del mundo y por eso la NFL lo ha elegido para desembarcar en España por primera vez en su historia. Este año serán Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals los que visitarán el coliseo madridista este domingo.

El estadio ya está listo para la ocasión. Los vestuarios, la salida al terreno de juego y el propio campo ya se han engalanado con los colores de los dos equipos. Como equipo local de este partido internacional, los Falcons deberían quedarse con el vestuario del Real Madrid, pero han decidido escoger el vestuario visitante porque está más cerca de la zona de salida al campo; mientras que los Bengals se han quedado con el del conjunto de José Mourinho, el de los locales.

OKDIARIO ha tenido el privilegio de acceder al interior del Bernabéu para ver de primera mano cómo ha cambiado para convertirse en un campo apto para la NFL. Tanto en el terreno de juego como en los vestuarios han tenido que hacer modificaciones para adaptarlo a las medidas reglamentarias del fútbol americano. Para empezar, el césped en el que se jugará es híbrido y salió del hipogeo, a unos 36 metros bajo tierra, el pasado lunes.

El sábado por la tarde realizarán el último repaso para comprobar que todos los detalles están bien. Para ello cuentan con un equipo de 14 personas liderados por Nick Pappas, director de campo de la NFL, que desveló que el Bernabéu sufre una transformación radical para poder acoger uno de los nueve partidos internacionales de la liga estadounidense de fútbol americano.

Un portavoz de la NFL indicó durante el recorrido que el primer año realizaron varias obras en los vestuarios para adaptarlos a los equipos de NFL: «Este es nuestro segundo año en Madrid. El primer año hicimos muchas obras: instalamos duchas, puertas que antes no estaban, accesos que no existían. Realizamos muchas adaptaciones de las que ahora podemos sacar partido».

Taquillas para más de 50 jugadores

Los vestuarios han sufrido una remodelación importante. Los equipos de fútbol cuentan con taquillas para unos 24-25 jugadores, mientras que en los equipos de NFL cuentan con una plantilla de 53 jugadores para el día de partido. Es por eso que han tenido que instalar taquillas provisionales para que puedan entrar todos, porque con las que había en los vestuarios, tanto visitante como local, no era suficiente.

En la zona de los Falcons, además, han cambiado el suelo y lo han puesto nuevo: «Obviamente, 25 taquillas para un equipo de fútbol no dan para nuestros 50 o 53 jugadores el día del partido. Así que hemos colaborado muy bien con el equipo de Madrid; tienen un equipo excelente. Este año es un poco más fácil porque ya conocemos el plan, podemos perfeccionarlo y mejorarlo», señaló un portavoz de NFL.

Un campo 12 metros más largo

El terreno de juego del Santiago Bernabéu mide 105 metros de largo por 68 de ancho, que son las medidas estándar recomendadas por la UEFA para sus competiciones oficiales. Pero la longitud del terreno de juego debe ser mayor para un partido de NFL. Esas medidas se quedan cortas. Necesitan más espacio de largo, ya que un terreno de juego de este deporte mide 120 yardas de largo (unos 109.72 metros) por 53.33 yardas de ancho (48.76 metros).

«Tradicionalmente, los campos de fútbol son lo suficientemente anchos para nuestro deporte, pero no lo suficientemente largos. Necesitamos un poco más de espacio en las zonas de fondo, y algo de espacio libre por la seguridad de los jugadores», comentó Pappas. Por eso, han tenido que ampliar unos 6 metros de largo en cada extremo y modificar la elevación del terreno de juego para lograr la pendiente adecuada y que el nivel sea uniforme y homogéneo en todo el campo.

Por ello, han tenido que quitar algunos asientos de las primeras filas de la grada baja del Bernabéu para poder ampliarlo. Al estar tan pegadas al campo, Nick Pappas y su equipo han tenido que invadir las dos primeras filas de asientos, retirando algunos de ellos para completar la ampliación, instalando césped encima.

Una transformación completa en 10 horas

La transformación completa del terreno de juego de campo de fútbol a campo de fútbol americano se hace en cuestión de 10 horas o en un par de días. Este año, al ser la segunda vez que vienen al coliseo madridista, tienen más tiempo para realizar el cambio, pintar las líneas, endzones (zonas de anotación) y poner el goalpost (poste de gol).

«Podríamos pintar un campo en tan solo 10 horas si fuera necesario, o podemos tomarnos nuestro tiempo y hacerlo a lo largo de un par de días. Realmente depende del recinto», reveló Pappas. A escasos días de que se juegue el segundo encuentro de la historia de NFL en España, el estadio ya está listo para que comience el partidazo.