El entrenador de los Atlanta Falcons se rinde al Bernabéu: «Es un lugar muy especial»

Kevin Stefanski, entrenador jefe de los Atlanta Falcons, atendió a los medios en la sala de prensa de Valdebebas nada más aterrizar en Madrid. El equipo de Atlanta actuará como local en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu este domingo ante los Cincinnati Bengals. El técnico dio las gracias al Real Madrid por permitirles entrenar en sus instalaciones esta semana y señaló que el Bernabéu «es un lugar especial».

«Gracias al Real Madrid por permitirnos estar aquí esta semana. Es increíble. Aprecio mucho el esfuerzo que hace la NFL. Es una gran operación hacer que un equipo de NFL cruce el charco y nos están cuidando muy bien. Estamos emocionados por poder hacerlo. Es una oportunidad buena de enfrentarnos a un equipo muy bueno. Es un reto muy bueno», dijo antes de someterse a las preguntas de los periodistas.

Sobre su estrella Bijan Robinson, señaló que «es como elegir a un hijo favorito. Son todos muy distintos. Es muy difícil elegir a uno. A Bijan el señor le ha bendecido. Creo que le han fabricado en un laboratorio».

Sobre el hecho de jugar como locales, comentó: «Nos encanta estar aquí. Nos sentimos bienvenidos. La gente aquí es increíble. Es fantástico para nosotros». Los Falcons fueron a Valdebebas directos del aeropuerto para activarse un poco: «Nos hemos bajado del avión y hemos venido directos aquí. Queríamos que el equipo se empezara a mover un poco. Nos encanta jugar ante este público. Estamos encantados de tener esta oportunidad».

«Con el vuelo, lo que hemos hecho es bajarnos del avión, venir aquí y hacer unos ejercicios de movilidad rápido. Vamos a centrarnos en el lado mental más que en el físico», añdió. «Me encantaría que los fans de aquí entiendan que jugamos de forma física y rápida. Estamos deseando estar delante de ese público el domingo y visitar la ciudad», explicó sobre su juego.

Preguntado por el Real Madrid, Stefanski reconoció que no es muy futbolero pero sabe que el Santiago Bernabéu es un lugar especial: «No sé mucho del Real Madrid, pero tengo mucho respeto por ellos y lo que significan para el fútbol. Hay jugadores que están más metidos. No doy nada por hecho. Este es un lugar especial. Iremos el sábado a verlo».

A los indecisos, que no saben con quién ir este domingo, Stefanski les mandó un mensaje: «Por favor, venid con nosotros y uníos a nosotros. Este domingo va a haber mucha gente pendiente de nosotros. Creo que es el mejor deporte del mundo».