Manuel Turizo protagonizará el show del descanso del partido de la NFL en Madrid entre Falcons y Bengals

Manuel Turizo será el artista que protagonizará el show del descanso en el partido de la NFL en Madrid entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. De esta forma, el colombiano relevará a Daddy Yankee y Bizarrap, que fueron los dos encargados de animar el primer encuentro de la mejor liga de fútbol americano en nuestro país, celebrado el pasado año. En esta ocasión, el partido que se celebrará el 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu, tendrá al intérprete de La bachata, Copa vacía o Una lady como tú como invitado estrella al partido.

El artista será el encargado de animar el descanso del encuentro que enfrentará a Falcons y Bengals, cuyo inicio está previsto para las 15:30 horas. «Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid», ha declarado Turizo. «Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del futbol americano. ¡A romperla!», señala en un comunicado difundido por la propia competición.

Queda saber cómo se desarrollará la actuación. No será, ni mucho menos, un espectáculo al más puro estilo Superbowl, como ya quedó comprobado el año pasado. La expectación entonces era máxima, sobre todo con la presencia de Daddy Yankee, que se había retirado de los escenarios. Sin embargo, el puertorriqueño interpretó su canción con Bizarrap y se marchó, dejando al productor argentino a los mandos, para que pinchase su tema Quédate, que tiene con Quevedo.

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De cara al segundo partido de la historia de la NFL en Madrid, los organizadores quieren volver a convertir el Bernabéu en una fiesta no sólo para España, sino para todos los latinos. De ahí que se vuelva a apostar por artistas internacionales de habla hispana, como es el caso de Turizo.

Se espera que durante toda la semana haya múltiples eventos en la ciudad, como ya sucedió en el desembarco de la NFL en España. Por lo que se ha podido conocer, los dos equipos llegarán a Madrid esa semana y los Falcons tendrán como sede la ciudad deportiva de Valdebebas, donde se ejercitarán para preparar el partido. En esta ocasión, el Metropolitano no ejercerá de anfitrión para ninguno de los dos conjuntos, como sí que hiciera el año pasado.