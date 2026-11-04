Los Falcons aterrizan en Madrid: máxima expectación en su primer entrenamiento en Valdebebas

Con algo de retraso comenzó el primer entrenamiento de los Atlanta Falcons en Madrid. El equipo aterrizó este miércoles en la capital de España y se vino directo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas para ejercitarse y activarse un poco tras el viaje. Finalmente, una hora más tarde de lo previsto, el conjunto de Atlanta saltó al césped.

El equipo realizó ejercicios de calentamiento y activación. Normalmente, según explicó su entrenador jefe, Kevin Stefanski, los miércoles suelen trabajar más con balón, pero como acababan de llegar de un vuelo largo, optaron por hacer una sesión de entrenamiento más suave. El objetivo era activar a los jugadores y moverse después de un vuelo de más de ocho horas, para que el equipo estirara las piernas.

Este domingo, Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se enfrentarán en el NFL Madrid Game 2026 en el Santiago Bernabéu. La expectación era máxima por ver a las grandes estrellas del equipo que actuará como local en ese partido como el quarterback Michael Penix Jr., el running back Bijan Robinson y el receptor Drake London.