Convocatoria del Real Madrid contra el Valencia: Tchouaméni y Güler vuelven y Vinicius cumple su último castigo

Tchouaméni y Güler son las principales novedades de la convocatoria del Real Madrid para visitar al Valencia en Mestalla. Mourinho recupera al francés y al turco después de que descansaran contra el AEK en la Champions, mientras que sigue sin poder contar con Vinicius, que cumple su último partido de sanción en Liga. Rodrygo y Asencio completan la relación de ausencias para el último compromiso antes del parón de selecciones.

El regreso de Tchouaméni devuelve al entrenador portugués una pieza importante para sostener el centro del campo. El francés vuelve después de una gestión de cargas que le dejó sin participar en Atenas y que también explica su ausencia del entrenamiento del jueves. Su situación no le impide estar disponible para Mestalla, donde Mourinho vuelve a tenerle entre sus alternativas.

El centrocampista se ha reincorporado al trabajo con sus compañeros y es uno más para preparar el encuentro contra el Valencia. Su presencia permite al técnico recuperar capacidad de recuperación, equilibrio y protección por delante de la defensa. También le ofrece la posibilidad de reunirle de nuevo con Bernardo Silva, una pareja que ha ganado peso en sus planes.

La otra incorporación es Güler. El turco se quedó fuera de la convocatoria de la Champions para descansar y vuelve a estar disponible en Liga. Mourinho recupera así una alternativa para el costado derecho y para dar claridad al juego entre líneas, además de un futbolista capaz de conectar con los hombres de ataque.

Ambos regresos amplían los recursos del portugués después de las rotaciones introducidas en Grecia. El Real Madrid afronta otro desplazamiento y dispone de dos jugadores que han podido aliviar su carga de minutos para llegar en mejores condiciones a este encuentro.

Vinicius agota su sanción

En el capítulo de bajas, Vinicius vuelve a quedarse fuera por sanción. El brasileño cumple en Mestalla el cuarto y último partido de castigo, por lo que esta será la última jornada en la que Mourinho deba prescindir de él por este motivo. Su participación en la Champions no modifica su situación en la competición doméstica.

Las otras ausencias son Rodrygo y Asencio, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Ninguno está disponible para esta visita al Valencia y ambos deberán seguir esperando para volver a entrar en los planes del entrenador.

Con Tchouaméni y Güler de vuelta y esas tres bajas, Mourinho prepara un partido con el que el Real Madrid cierra su secuencia de desplazamientos antes del parón.

Convocatoria del Real Madrid