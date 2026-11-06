Alineación del Real Madrid contra el Valencia: Valverde vuelve al lateral y Mourinho recupera su once

La alineación del Real Madrid contra el Valencia apunta al regreso del bloque habitual después de las rotaciones de Atenas. Valverde volverá al lateral derecho, Konaté y Huijsen recuperarán sus puestos en el centro de la defensa y Tchouaméni y Bernardo Silva se reunirán en el doble pivote. También regresará Güler, que se quedó fuera de la convocatoria de Champions para descansar. Diomande ocupará la izquierda, Bellingham jugará de mediapunta y Mbappé será la referencia ofensiva en el último partido de sanción de Vinicius.

En la portería estará Courtois, mientras la defensa presentará cambios respecto al planteamiento anterior. Valverde ocupará el lateral derecho, una posición desde la que aportará recorrido, intensidad y capacidad para corregir a campo abierto. En el centro de la zaga, Mourinho recuperará a Konaté y Huijsen, ambos descansados después de no jugar en Atenas. Marc Cucurella completará la línea desde el costado izquierdo. El portugués apostará así por una defensa con piernas frescas para afrontar la visita a Mestalla.

En el centro del campo, Tchouaméni volverá junto a Bernardo Silva para recuperar una sociedad que aporta equilibrio y claridad con el balón. El francés se encargará de proteger a los centrales y cerrar los espacios, mientras el portugués ofrecerá apoyos para iniciar las jugadas y conectar con los futbolistas de arriba. Respecto a la propuesta anterior, Camavinga dejará su sitio y Valverde pasará del centro del campo al lateral. Bellingham aparecerá por delante, con libertad para recibir entre líneas y llegar al área.

En ataque, Güler regresará al costado derecho después del descanso de Champions. El turco aportará creatividad y último pase, con Diomande en la izquierda para ofrecer profundidad y desborde. Ambos acompañarán a Mbappé, que se mantendrá como principal amenaza ofensiva. En comparación con la alineación anterior, Brahim y Endrick dejarán paso a una distribución con Bellingham por dentro y dos jugadores abiertos a los costados.

Vinicius cumplirá su último encuentro de sanción y seguirá sin estar disponible en la Liga. Su ausencia dará continuidad a Diomande en la izquierda dentro de un once pensado para cerrar esta secuencia de desplazamientos antes del parón. Mourinho recuperará buena parte de su estructura habitual y buscará que el descanso de varios titulares se traduzca en intensidad, control y capacidad para imponer el ritmo del partido.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Valencia: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Marc Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.