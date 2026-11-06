Hernández Maeso arbitrará el último Valencia – Real Madrid de Liga en Mestalla

Francisco Hernández Maeso será el árbitro del Valencia – Real Madrid, partido de la duodécima jornada de Liga que se jugará en Mestalla. El colegiado extremeño tendrá a Raúl Martín González como VAR y será la quinta vez que dirija al Real Madrid, la primera esta temporada.

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado, a partir de las 21:00 horas (una menos en las Islas Canarias), en un duelo que será el último entre ambos de Liga en Mestalla. El conjunto valenciano dice adiós esta temporada a su histórico estadio y, salvo que se midan en Copa del Rey, esta será la última vez que el Real Madrid juegue en Mestalla.

Es una jornada clave para el equipo de José Mourinho. Tercero en la clasificación, a tres puntos del Barcelona y a uno del Atlético de Madrid, el domingo sus dos rivales por el título de Liga se miden entre ambos en el Metropolitano. 24 horas antes, el Real Madrid juega en Valencia, donde en los últimos años ha sufrido mucho y ha habido muchas polémicas.

El Valencia – Real Madrid es uno de los partidos más calientes de la temporada en Liga y el Comité ha confiado en Hernández Maeso para dirigir el duelo. No es que tenga mucha experiencia, ya que debutó en 2023, y además no es internacional, pero aun así, el CTA considera que este árbitro, de 38 años, es el indicado para dirigir el encuentro.

El historial de Hernández Maeso con el Real Madrid es favorable al equipo blanco. Le ha dirigido en cuatro ocasiones, con tres victorias y un empate. Esta temporada todavía no le había dirigido ningún encuentro. En el VAR estará Raúl Martín González, otro colegiado inexperto, con sólo 38 partidos de Primera al frente del videoarbitraje.