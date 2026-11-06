Pleno del Real Madrid en la segunda convocatoria de Zidane con Francia: Tchouaméni acompaña a Konaté, Camavinga y Mbappé

Zinedine Zidane ha ofrecido su segunda convocatoria como seleccionador de Francia y lo ha hecho con pleno de madridistas en ella. Esto es que Ibrahima Konaté, Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé estarán en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en los que los gallos buscarán su clasificación para los cuartos de final, ante Italia y Turquía. La única novedad al respecto es la presencia de un Tchouaméni que no estuvo en la convocatoria por lesión en el anterior parón, mientras que Konaté y Mbappé se lesionaron durante la ventana FIFA.

Mbappé lidera junto a Olise una convocatoria en la que Francia tratará de sumarse a España y Portugal en esos cuartos de final. Son líderes de su grupo, el A1, aventajando, con 10 puntos, en tres a Italia y en cuatro a Bélgica, ante la que ya han jugado sus dos encuentros. Se medirán a la Azzurra en San Siro y a Turquía en Burdeos.

En la lista de 23, para paliar las numerosas bajas, Zizou hará debutar a Pablo Pagis, delantero del París FC. Entre las bajas, destacan jugadores que no suelen faltar en las convocatorias de Zidane, como Ousmane Dembélé, Jules Koundé, William Saliba, Maxence Lacroix, Manu Koné, Estéban Lepaul o Maghnes Akliouche.

📋🇫🇷 La liste de Zinédine Zidane pour nos 2 derniers matchs de la phase de groupes de Ligue des Nations, face à l’Italie et à la Turquie ! Première convocation pour Pablo Pagis 🙌 https://t.co/Tmwmhcgg8C — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2026

El seleccionador aseguró que todas esas bajas le dan la oportunidad de «ver caras nuevas» en la selección para los partidos contra Italia en San Siro el 12 de noviembre y frente a Turquía en Burdeos el 15 de noviembre. Zidane se refirió al retorno a la selección de Mbappé, que abandonó la última convocatoria tras lesionarse en el primer partido, y no quiso desvelar si jugará en punta o en la banda.

«Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, puede que le ponga en la suya favorita, en punta, no hay ningún problema con ello. Cuando convoco a un jugador es para que juegue en su posición natural, pero Kylian ha jugado en varias», dijo el técnico.

También regresa Tchouameni, aunque Zizou, que aseguró que prefiere por delante de la defensa a jugadores más creativos, no desveló si alineará al madridista de salida. El seleccionador aseguró que quiere probar a jugadores menos habituales, entre los que destacó a Pablo Pagis, al que señaló que ha convocado para paliar la baja de Aklilouche.

Frente a la baja de Koundé, ha apostado por Malo Gusto, pese a que no tiene muchos minutos en el Chelsea, en lugar de otras opciones como Lucas Hernandez, que hizo un gran partido con el PSG contra el Barcelona. «»Hay muchas opciones y hay que tomar decisiones, pero la lista está abierta a todo el mundo», aseguró Zidane.