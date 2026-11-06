Mourinho, contundente con Vinicius: «Nunca perjudicaría al equipo para beneficiar a un jugador»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid con el Valencia en Mestalla. El entrenador portugués analizó el estado físico de su plantilla después del exigente encuentro de Champions contra el AEK en Atenas y dejó claro que no será un partido sencillo. También habló sobre la situación de Vinicius, al que defendió de las críticas recibidas por su actuación en Grecia, aunque advirtió de que siempre pondrá los intereses del equipo por encima de cualquier futbolista. Además, confirmó la titularidad de Konaté y Huijsen y se pronunció sobre Cristiano Ronaldo y el Barcelona-Atlético.

Mourinho quiso transmitir tranquilidad sobre el estado físico de sus jugadores después del viaje a Atenas y las pocas horas de descanso antes de afrontar un nuevo compromiso liguero. «Estamos bien. Hemos llegado a las tres y hemos tenido unas horas más de sueño. Hemos tenido unas horas de recuperación ayer, pero no vamos a dramatizar y mañana estaremos», aseguró el portugués, que confía en que su equipo esté preparado para competir en Mestalla.

El entrenador madridista considera que la visita al Valencia será una de las pruebas más exigentes de la temporada. Mourinho destacó tanto la dificultad histórica de jugar en Mestalla como la experiencia del técnico rival, al que considera un entrenador capaz de preparar partidos muy complicados para sus adversarios. «Yo no soy mucho de echar de menos cosas. He vivido momentos buenos en Mestalla, pero miro al Valencia como club. Yo considero que es uno de los partidos más difíciles de toda la Liga con un entrenador que es muy complicado», explicó.

El portugués insistió en que el Real Madrid no puede confiarse por los resultados conseguidos durante las últimas semanas. «Tiene mucha experiencia vivida, sabe lo que quiere de sus equipos y será un encuentro durísimo para nosotros. No hay que pensar en lo que hemos hecho hasta ahora, sólo que es un partido muy difícil y que para ganar hay que estar a tope», advirtió.

Uno de los grandes protagonistas de la rueda de prensa fue Vinicius, cuya actuación contra el AEK había generado debate. Mourinho defendió el partido del brasileño y recordó que las expectativas que existen sobre él son mucho mayores que las que soportan otros futbolistas. «Su partido en Atenas, si no es Vinicius y es un jugador normal, decimos que es un buen partido. Pero como es Vinicius, de él siempre se espera más», aseguró el técnico, que recordó que el brasileño fue el futbolista que le eliminó de la Champions la pasada temporada.

Mourinho también explicó cómo está gestionando la situación del delantero y dejó claro que ninguna decisión individual puede estar por encima de los intereses colectivos. «Para mí lo más importante es el equipo. Nunca perjudicaría al equipo para beneficiar a un jugador. Sólo en estos partidos de Champions se ha podido poner esa cuestión. Cuando volvemos a la normalidad de que esté disponible Vinicius haré mi gestión», afirmó.

El portugués reconoció que sus decisiones no se limitan únicamente al siguiente encuentro, ya que también debe tener en cuenta el estado físico de sus futbolistas y las exigencias del calendario. «Quiero que el equipo piense partido a partido, pero yo como entrenador no pienso partido a partido. Ese partido contra el AEK era para Vinicius y que descansaran jugadores como Arda, que tenía problemas», explicó.

El entrenador madridista insistió en que su trabajo consiste en encontrar la mejor versión de todos sus futbolistas y mantener un vestuario unido. «Un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel, intentar diferentes estrategias. Sólo queda continuar trabajando. Hay una cosa que es muy importante, que es la amistad de sus compañeros», señaló antes de lanzar un mensaje sobre la importancia del colectivo. «Vamos con todo y con toda la creencia. A la hora de la verdad, que es cuando uno decide quién juega, el equipo tiene que rendir siempre por encima de cualquier jugador», sentenció.

Mourinho también adelantó algunas de sus decisiones para el partido contra el Valencia y confirmó que realizará cambios respecto al equipo que jugó en Atenas. «He cambiado jugadores en el partido contra el AEK. Es fácil de entender que mañana jugarán Konaté y Huijsen, repartiré minutos con los jugadores que pueda repartir», explicó el técnico, que volvió a recurrir a la ironía para referirse al calendario.

El portugués no dejó pasar la oportunidad de mostrar su malestar por tener que disputar un nuevo encuentro con tan poco margen de recuperación. «Gracias a la decisión de que juguemos el sábado tienen el domingo libre para poder estar frescos, con la familia, para ir frescos con sus selecciones», comentó con ironía.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Fede Valverde, al que Mourinho dedicó numerosos elogios por su actitud y compromiso desde su llegada al banquillo del Real Madrid. El portugués reconoció que no puede comparar al uruguayo con el futbolista de la temporada pasada, aunque destacó especialmente su comportamiento dentro del vestuario. «Yo no le puedo comparar con el Valverde de la temporada pasada. He visto a un chico óptimo como profesional, humilde, amigo de sus compañeros, sin ser una de estas voces que se sienten en cada momento», explicó.

Mourinho considera que el brazalete de capitán ha reforzado todavía más el sentido de la responsabilidad del centrocampista. «Es un chico que está ahí siendo ejemplo para todos. Creo que el hecho de que oficialmente sea el capitán del Madrid le ha dado un sentido de responsabilidad que tiene que ser así. Ser capitán del Real Madrid no es fácil», aseguró.

El entrenador madridista también fue preguntado por la decisión de Cristiano Ronaldo y mostró su respeto hacia el futbolista portugués. Mourinho evitó profundizar en el asunto al considerar que todavía tiene objetivos importantes por cumplir en su carrera. «Se debe respetar la decisión de Cristiano Ronaldo y yo lo hago, como es obvio. No es una retirada, no terminó su carrera. Quien lo conoce sabe que aún tiene objetivos para su carrera», afirmó, antes de señalar que todavía es pronto para hacer más comentarios.

El Barcelona-Atlético también apareció durante la rueda de prensa y Mourinho dejó una de las respuestas más llamativas de su comparecencia. El técnico fue preguntado por el resultado que prefería en el enfrentamiento entre dos rivales directos y no dudó en recurrir al humor. «Me gustaría que perdieran los dos, pero no es posible. Es fácil, porque Barcelona o Atlético pierden puntos. Uno o los dos van a perder puntos. La verdad es que me da igual», respondió.

Mourinho también se pronunció sobre los homenajes previstos para Jesús, el futbolista del Tenerife fallecido, y defendió que deben ser sus familiares, amigos y compañeros quienes decidan cómo recordarlo. «Habrá homenajes que se van a realizar. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta sería la situación ideal, pero al ser imposible sólo su familia, amigos y compañeros pueden responder qué le gustaría que pasara», explicó.

El entrenador portugués insistió en que las personas más cercanas al futbolista son las únicas que pueden conocer cómo le habría gustado ser homenajeado. «Si a él le gustaría seguir sin fútbol o ser recordado con un homenaje bonito y transversal en todos los estadios. Es algo para él y para su familia y compañeros. No me parece que nosotros debamos decir nada. El homenaje es a Jesús, por lo que hable quien le conoce profundamente», añadió.

Las próximas convocatorias internacionales tampoco preocupan especialmente a Mourinho, que considera un orgullo que sus jugadores puedan representar a sus países. Sin embargo, el portugués pidió a los seleccionadores que tengan en cuenta el estado físico de los futbolistas. «La selección no es un problema siempre que los seleccionadores respeten a los jugadores. No me preocupa nada que un jugador tenga el honor de defender a su país», aseguró.

El técnico insistió en que su principal preocupación es el encuentro contra el Valencia y las dificultades que espera encontrar en Mestalla. «El problema para mí es el partido de mañana contra un equipo fresco, con un entrenador que no está preocupado si van a jugar maravillosamente bien o no tan bien, sólo le importa ganar el partido sea como sea. Para mí el partido de mañana es un partido muy difícil», explicó.

Por último, Mourinho analizó la capacidad de reacción que ha mostrado el Real Madrid en varios encuentros de la temporada. El portugués reconoció que las remontadas reflejan el carácter y la calidad de su plantilla, aunque advirtió de que no pueden acostumbrarse a comenzar los partidos por detrás en el marcador. «Remontar son cosas negativas, pero también positivas. Ya que se ve a un equipo, un banquillo rico, la motivación de un grupo y saber qué camiseta tienes», señaló.

El entrenador madridista considera que su equipo debe aprender a controlar los encuentros desde el principio para evitar sufrimientos innecesarios. «Remontar tiene muchas cosas positivas, pero también su lado negativo. Hay que buscar empezar bien, como en Santander o en casa. Hay mucho que hacer», concluyó.