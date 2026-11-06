Bellingham Superstar

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Marcos López analiza el nuevo papel de Jude Bellingham en el esquema de Jose Mourinho y su tremenda incidencia en el juego del Real Madrid. El inglés está recuperando la versión que enamoró al madridismo en su primera temporada gracias al esquema de juego de su técnico, quien potencia claramente sus virtudes.

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