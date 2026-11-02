Mourinho le pone colmillo a Huijsen

Dean Huijsen está dando pasos hacia el central que Mourinho quiere para el Real Madrid. Su calidad para iniciar las jugadas nunca ha estado en discusión, pero el portugués trabaja para que esa facilidad con el balón conviva con más contundencia, concentración y seguridad defensiva. El crecimiento del internacional español pasa por aprender a elegir, reducir riesgos y competir con continuidad. El entrenador conoce el talento que tiene entre manos y pretende convertirlo en un defensor capaz de mandar en su área antes de decidir qué hacer fuera de ella.

La materia prima permite ser ambicioso. Huijsen tiene serenidad para recibir bajo presión, recursos para encontrar un pase y un desplazamiento que ofrece soluciones cuando el rival intenta encerrar al equipo. Son cualidades que permiten construir desde atrás y que explican buena parte de las expectativas que acompañan a su carrera.

Mourinho quiere añadirles lo que exige el puesto cuando el balón pertenece al contrario. Anticipar una carrera, medir una salida o imponerse en un duelo también construye una actuación. Ahí está una parte fundamental del trabajo con el central.

La tranquilidad también necesita límites

Uno de los retos consiste en que su confianza no se convierta en una invitación al riesgo. La calma que permite a Huijsen resolver una presión puede resultar peligrosa si le lleva a conceder un segundo de más. En el Real Madrid, una pérdida cerca del área puede cambiar un partido que parecía controlado.

El portugués insiste en esa elección. Hay acciones que piden un pase para superar líneas y otras que exigen un despeje. Reconocer la diferencia forma parte de la maduración de un defensor que tiene condiciones para hacer muchas cosas, pero necesita saber cuál conviene en cada momento.

La exigencia también alcanza los duelos. Mourinho busca un Huijsen más agresivo para disputar el balón, atento a las vigilancias y firme cuando debe defender hacia atrás. Su calidad adquiere más valor cuando aparece sobre una actuación segura.

Crecer sin saltarse etapas

El manejo de sus oportunidades forma parte del proceso. Tener condiciones para jugar en el Real Madrid obliga a responder a una presión enorme, y el entrenador pretende que Huijsen avance sin cargar con responsabilidades que todavía está aprendiendo a administrar.

Compartir defensa con compañeros experimentados le ofrece referencias para ajustar movimientos y tomar decisiones. La coordinación de una pareja de centrales requiere tiempo, comunicación y conocimiento mutuo. Tan importante como resolver una acción individual es entender qué necesita el futbolista que está al lado.

Mourinho quiere que cada partido deje aprendizaje. La dificultad del rival, el comportamiento de los delanteros y los espacios que debe proteger plantean problemas distintos. La continuidad en el rendimiento llegará cuando pueda responder a todos ellos sin depender únicamente de su inspiración.

Un primer pase que cambia el ataque

El trabajo defensivo convive con una virtud que el portugués quiere aprovechar. Huijsen puede ser el primer futbolista que desordene al rival. Su capacidad para encontrar a un compañero entre líneas o enviar un balón largo permite superar una presión sin acumular pases cerca de la portería.

Para atacantes como Mbappé y Diomande, disponer de un central capaz de detectar sus movimientos supone una ventaja. El pase desde atrás puede encontrar al extremo antes de que la defensa termine de colocarse y transformar una salida en una ocasión para correr.

Huijsen ofrece ese recurso a un Real Madrid que empieza a encontrar más equilibrio. Su siguiente paso consiste en sostenerlo con regularidad y hacer que la seguridad defensiva sea tan reconocible como su calidad. Mourinho aprieta porque ve recorrido. Quiere conservar al futbolista que juega con la cabeza levantada y añadirle el colmillo del central que sabe cuándo toca enseñar los dientes.