Tebas se alinea con el CTA y pide al Real Madrid que olvide el ‘caso Negreira’: “Están estirando el chicle…”

Javier Tebas no ceja en su empeño de cargar contra las denuncias del Real Madrid por el caso Negreira. El dirigente ha acudido este lunes a una nueva edición de World in Progress, donde ha aprovechado para destacar que el conjunto blanco no pasa por alto una de las polémicas más grandes del fútbol español: «Me preocupa el fondo en las relaciones entre Barça y Madrid. El fondo de hoy en sus relaciones es uno: estirar como un chicle el asunto Negreira. Se está estirando como un chicle hasta que dure el chicle, no sé… Yo creo que no es admisible».

El presidente de la Liga señala que el Barcelona está sufriendo las consecuencias de abandonar el proyecto de Florentino Pérez: «Hasta entonces parecía que había que dejar que las circunstancias judiciales fuesen en marcha y desde que se van de la Superliga parece que Negreira está en los vestuarios de todos los árbitros que pitan al Madrid. No es de recibo el ataque constante que está sufriendo el Barça».

La comparativa de Tebas entre el Real Madrid y la Alemania nazi siguen sin olvidarse, aunque no parece que el dirigente tenga ganas de pedir perdón. En lugar de las disculpas, descarta una acusación directa al mismo tiempo que reafirma su propia idea: «Yo no llame nazi a nadie, dije que los métodos del Real Madrid son métodos que se estudiaban en las universidades, por la política de comunicación que tenía Goebbels. Eso no significa que yo les llamase nazis, sino que el sistema de utilización era igual».

La posible sanción al Manchester City por múltiples escándalos financieros entre entre las temporadas 2009/10 y 2017/18 podría servir de precedente en la Liga. Sin embargo, el presidente de la Liga considera que no debería tener ningún impacto directo: «Son órganos muy diferentes. Lo del City es un órgano arbitral fuera de la Premier, hablamos de ámbito civil. El tema del Barça tiene un ámbito penal por corrupción deportiva y hay que ver si pasa a juicio oral, si hay juicio, si hay condena. No tiene porque influir, son muy diferentes las dos cuestiones».

Tebas sobre el penalti de Mbappé

El dirigente se ha alineado con la postura del CTA respecto a la gestión del Real Madrid con el caso Negreira, aunque les expone para poner el foco en el conjunto blanco. Mientras que en otras situaciones prefiera mostrarse más imparcial en cuanto a polémicas arbitrales, revela su opinión sobre la dudosa pena máxima que le señalaron al francés frente al Racing: «¿El penalti a Mbappé? Yo creo que no era. No voy a decir que no la he visto o que tengo dudas. Como aficionado yo creo que no era penalti. ¿Por qué no intervinó el VAR? Habrá que preguntárselo al presidente del CTA. Se habrán equivocado».