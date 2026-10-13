El desprecio de Tebas a Ceuta a los 75 días de la invasión: no ha ido nunca cuando sí fue a Riad o Sinpagur

Javier Tebas demuestra con hechos lo que es un continuo desprecio a Ceuta, ciudad que acoge a uno de sus equipos, la AD Ceuta, y que todavía se ve afectada de forma diaria con las consecuencias de la invasión por parte de miles de marroquíes. En el día en el que se cumplen 75 días de la invasión, mismo en el que los Reyes de España visitan Ceuta en un acontecimiento histórico, en la Liga siguen sin enterarse de lo que ocurre en la ciudad española del norte de África, en la que se disputan encuentros de esa Liga que preside Javier Tebas.

Sin comparar evidentemente la figura de Tebas con la de políticos o, por supuesto, el Rey Felipe VI, aquí hay que recordar que el presidente de la Liga es uno de los personajes con más poder e influencia en el fútbol español. Y, por si hubiera alguna duda, la AD Ceuta es un equipo que está en la Liga, que pertenece al organismo que preside Tebas y que juega en Segunda División.

Teniendo a uno de sus equipos en una situación límite, conjunto de una ciudad invadida, Javier Tebas ha visitado menos veces Ceuta que Pedro Sánchez. Y eso que es difícil. El presidente del Gobierno estuvo allí desde la invasión una vez, concretamente 105 minutos para hacerse la foto, y se fue para irse de vacaciones. Tebas ni eso. Ni en agosto ni en septiembre ni ahora tampoco en octubre se le ha ocurrido dar apoyo in situ a la población ceutí. O al menos, en lo que a él le corresponde, dar su cariño y fuerza a los integrantes de la AD Ceuta.

Tebas sí viaja a Riad o Singapur, pero no a Ceuta

Se da la circunstancia, nada involuntaria por parte de Javier Tebas, de que en estos 75 días en los que el presidente de la Liga ni se ha acercado por Ceuta, sí ha estado en sitios tan lejanos como Riad (Arabia Saudí), Londres, Singapur, Orlando (Estados Unidos) o París. Para ir a estos sitios, a diferentes actos de la Liga, sí tuvo tiempo, mientras que para ir a una ciudad invadida en la que milita uno de sus equipos, no.

También estuvo Tebas, en estos 75 días, en otras ciudades como Vigo, Eibar (dando apoyo al club de allí, también en Segunda División, para la presentación de su ciudad deportiva) o La Coruña. Sin embargo, para Ceuta nada. Y eso que desde allí, los representantes deportivos e institucionales de la AD Ceuta le dejaron claro que ni les habían contactado ni apoyado ni nada.

Así, y recordando que evidentemente Tebas no tiene ninguna competencia para solucionar la grave crisis que el Gobierno de Sánchez sigue manteniendo para contentar a Marruecos, el presidente de la Liga sí podría dar al menos su apoyo moral y directo a uno de sus equipos. Que aprenda de la Federación Española, de la que él es vicepresidente, sí, pero que fue allí con sus máximos representantes, el presidente Rafael Louzán en la parte institucional, y el seleccionador Luis de la Fuente en la parte deportiva. O del Real Madrid, que con Florentino Pérez a la cabeza también apoyó a Ceuta desde el territorio.

Un sólo mensaje… y gracias

Además, al tuitero Tebas, muy presente en las redes sociales, se le ha olvidado también escribir sobre Ceuta. Desde que ocurrió la invasión, el presidente de la Liga ha escrito 33 mensajes. De ellos, sólo uno fue para Ceuta, para mandarles apoyos sí, pero teniéndolo que hacer a remolque al sacarle los colores el entrenador de la AD Ceuta.

En cambio, Tebas sí se dedicó a lo que habitualmente hace: atacar a periodistas, ir contra el Real Madrid y dar visibilidad a sus actos, de los que ninguno fue en Ceuta. Sin ir a la ciudad que alberga a uno de los equipos que está dentro de la Liga (si no sabe cómo ir, puede preguntar en cualquier lado, incluido este), en estos 75 días de invasión, sólo un 3% de sus mensajes se los dedicó a Ceuta. Ni Pedro Sánchez hace eso.