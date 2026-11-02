Ten Hag ataca a Cristiano y defiende al Real Madrid: «Le despidieron en el mejor momento»

La relación entre Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo durante su etapa conjunta en el Manchester United estuvo marcada por una tensión permanente entre ambos. El técnico neerlandés ha vuelto a hablar sobre el futbolista de Madeira y las razones de su suplencia en la última experiencia de CR7 en el fútbol europeo. Para el actual entrenador del Twente, la caída de Cristiano Ronaldo coincidió con su adiós al Real Madrid. «Es el gran don que tienen, ver cuando un jugador empieza a bajar el nivel y despedirse de él», ha destacado Ten Hag sobre el club merengue.

El ex técnico del Manchester United coincidió con el delantero luso durante la primera mitad de la temporada 2022/23. Bajo su dirección, fue relegado al banquillo y sólo participó en 16 partidos, en los que anotó tres goles. Ten Hag ha sorprendido con su crítica a la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, que siempre se ha destacado como una de sus mejores cualidades. «Ya no era capaz de obligarse a sufrir y de darlo todo cada día. De ponerse en forma. Si no estás en forma en la Premier League, no tienes ninguna posibilidad», aseguró el neerlandés.

El entrenador del Twente ha querido matizar sus críticas al jugador del Al-Nassr, al que ha señalado como «un jugador extraordinario» situado «entre los más grandes» de la historia del fútbol. Sin embargo, para Ten Hag, los logros de Cristiano Ronaldo no le garantizaban el puesto en Old Trafford. «Le ha dado muchísimo al fútbol. Todos hemos disfrutado con él, yo también. Pero, en aquel momento, tenía que tomar decisiones en beneficio del equipo y del club», ha señalado.

Ten Hag destaca el mayor don del Real Madrid

De acuerdo con la visión de Ten Hag, el declive futbolístico de CR7 inició mucho antes de su segunda etapa en Manchester. «En los últimos siete u ocho años no ha podido ofrecer ese nivel, desde la Juventus», ha expuesto en una entrevista con ESPN. Una fecha que coincide con la salida del portugués del Real Madrid tras conquistar la Champions en la temporada 2017/18. Para el técnico, el movimiento no fue casual: «Es el gran don del Real Madrid, ver cuando un jugador empieza a bajar el nivel. Se despiden de él en un momento en el que, para el resto, todavía está en su apogeo. Cuando, en realidad, ya no podía ofrecer ese rendimiento».

Con Cristiano Ronaldo inmerso en el sprint final para alcanzar la histórica cifra de mil goles, Ten Hag ha explicado que sigue siendo letal como finalizador. «Todavía es capaz de aprovechar las ocasiones, se puede ver. Pero, si no puede llegar al área…», ha declarado sobre el delantero portugués. Por último, ha mandado otro dardo a CR7 por sus problemas en la selección. «Nadie es más grande que un país o un club. Ni Cristiano ni Messi. El equipo siempre está por delante», ha añadido Ten Hag en un nuevo episodio del cruce de declaraciones entre ambos.