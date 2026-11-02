Del gesto con el recogepelotas a los aplausos de El Sardinero: así fue la despedida de Diomande

Yan Diomande fue uno de los grandes protagonistas del Racing de Santander – Real Madrid. El extremo está aprovechando al máximo la baja de Vinicius por sanción para hacerse dueño de la banda izquierda. El jugador puso el 0-3 final con un tanto espectacular desde fuera del área en el minuto 36. Al ser sustituido por Endrick, le regaló su camiseta a un recogepelotas y se llevó el aplauso de la afición rival.

El marfileño ha caído de pie en el conjunto blanco. Además, también se está ganando el cariño y el respeto de las otras gradas. Esta situación no es fruto de la casualidad, ya que, además del fútbol que está desplegando y su historia personal, ha tenido gestos muy valorables. Tras finalizar el encuentro, se paró a firmar las camisetas de los niños de Santander antes de subirse al autobús.

ديوماندي يهدي قميصه لجامع الكرات و يتلقى تصفيق من جمهور راسينغ سانتاندير 🤍 https://t.co/B0gP5EdsJs — ؏ــﻼء (@Alaadin32) November 1, 2026

La habilidad de Diomande para encontrar la escuadra rival está empezando a sorprender. Parece que el jugador solo sabe marcar golazos y ya acumula cuatro tantos y cuatro asistencias con el Real Madrid. Su valor de mercado ha crecido hasta los 120 millones de euros con tan solo 19 años.

José Mourinho se encuentra ante una situación complicada. Todos los goles del marfileño han llegado desde la banda izquierda. Esto choca directamente con la presencia de Vinicius Jr. en el once inicial. El portugués podría seguir apostando por la opción de mantenerlo en el extremo derecho, aunque tiene la opción de mover al brasileño o dejarlo como revulsivo.

Diomande quiere más en Champions

El Madrid se enfrenta al AEK Atenas este miércoles a las 18:45 horas. El encuentro será fuera de casa y el viaje a Grecia supone un mayor desgaste para la plantilla. Vinicius tiene la oportunidad de regresar al terreno de juego, ya que su sanción no le perjudica en Europa. Sin embargo, tendrá que demostrar que es el hombre adecuado para el puesto.