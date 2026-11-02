Sale a la luz la explicación del VAR del no penalti de Tchouaméni en Santander: «Juega el balón voluntariamente primero»

Ha salido a la luz el audio del VAR que explica a la perfección por qué la mano de Tchouaméni en el área del Real Madrid no fue penalti a favor del Racing de Santander. En un primer momento, Munuera Montero señaló pena máxima tras señalarle la infracción el asistente. Luego, gracias al VAR, rectificó para no señalar penalti.

Milla Alvendiz, desde el VAR, llamó a Munuera Montero para que revisase la acción del penalti que había señalado: «José Luis, te recomiendo una revisión para que valores la cancelación del penalti que has señalado, por favor».

«Voy a verla, José Alberto. Tranquilo, voy a verla», le señalaba el colegiado del partido al entrenador del Racing, mientras este le protestaba. Fue a verla y Milla Alvendiz le explica en ese momento lo que ha podido ver por televisión. Fue muy protestada por todo el equipo local, pero la explicación no deja lugar a dudas.

«Venga, perfecto. Quiero ver cómo juega balón», añadió Munuera Montero. «Vale, nosotros observamos que el jugador del Real Madrid, Tchouaméni juega el balón voluntariamente primero y luego posteriormente le da en la mano. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un Play The Ball. Te la voy a poner en dinámica», dijo el VAR.

«¿Me la puedes dar Luis Mario con un poquito más de luz? Un poquito más larga. Esa es perfecta», preguntaba Munuera a la sala VOR. «Entendemos, Luis Mario, que en ningún momento el jugador del Racing toca el balón. Al tocar solamente el jugador del Real Madrid y jugar el balón hacia su mano, entendemos que no es penalti porque es un Play The Ball. Por lo tanto, me voy con no penalti y balón a tierra al portero», añadió el colegiado de campo explicando la decisión que tomaba sobre el césped.

No había dudas. Vio en el monitor cómo el jugador del Racing no toca la pelota, y es Tchouaméni quien le da antes de dar en su propia mano. Por lo tanto, la acción estuvo bien revisada, ya que no era penalti. Lo explicó Mourinho en rueda de prensa, haciendo referencia a que la gente no se sabe las reglas del fútbol cuando protestan.