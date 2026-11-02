El Real Madrid puede recuperar a Ndiaye a partir del 15 de noviembre

El Real Madrid puede recuperar a Eli John Ndiaye a partir del 15 de noviembre. El jugador español, cedido en el Joventut desde mediados de septiembre, puede volver a vestir de blanco próximamente si el club blanco efectúa la cláusula que pactó con la entidad de Badalona. Esa es la intención de los madridistas, como aseguró su entrenador, Pedro Martínez, en su comparecencia ante los medios tras la última victoria de su equipo contra el Burgos en la Liga Endesa.

Sin mencionarlo, el técnico del Real Madrid habló de la posible vuelta de Ndiaye: «Estamos analizando qué podemos hacer y, evidentemente, como sabéis, tenemos algún jugador nuestro que está cedido en la Liga. Nos gustaría ver la posibilidad de recuperarlo, pero no es algo que vaya a pasar seguro ni que sea de mi potestad, digamos. Es un chico que hizo la pretemporada con nosotros. Es uno de los nuestros, aunque ahora mismo tiene contrato con otro equipo y no sabemos si va a ser posible».

«Sí que nos gustaría incorporarlo, pero, si no, tampoco nos vamos a echar a llorar. Si no puede ser, tiraremos para adelante con lo que tenemos e intentaremos ser lo más competitivos posible con los jugadores que tengamos», explicó Pedro Martínez al ser preguntado por si el Real Madrid se planteaba fichar para subsanar la baja de larga duración de Mikael Jantunen, que se rompió la fascia del pie el pasado jueves contra el Fenerbahce.

Mientras llega la fecha pactada con el Joventut, el técnico del Real Madrid tendrá que preparar cuatro partidos con Jaime Pradilla como único ala-pívot puro, con Chuma Okeke ayudando en dicha posición, como viene haciendo desde su llegada al conjunto blanco. Panathinaikos, UCAM Murcia, Estrella Roja y Baskonia son los próximos compromisos para los madridistas.

Ndiaye podría volver a partir del 15 de noviembre, cuando se abre esa cláusula para regresar a la disciplina blanca, aunque se desconoce el precio de compensación que el Real Madrid abonaría al club catalán. La casualidad en esta operación en que el redebut del internacional español es muy posible que se produjese ante el propio Joventut el día 22, ya que esa semana el equipo blanco tiene dos salidas en la Euroliga a Estambul (Besiktas) y Atenas (Olympiacos).

Tras su breve paso por los Atlanta Hawks, Ndiaye tenía todo listo para regresar a España de la mano del Valencia Basket, pero el Real Madrid, que tenía derecho de tanteo por su canterano, igualó su oferta y evitó reforzar a un rival directo.

Como bien dijo Martínez, Ndiaye realizó la pretemporada con los blancos, pero se marchó cedido al Joventut, donde podía tener más protagonismo. Sus actuaciones hasta el momento estaban cumpliendo con lo que buscaba la directiva madridista con su cesión, ya que en ACB promedia más de 20 minutos por partido, 8 puntos y 3,5 rebotes.