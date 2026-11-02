El árbitro italiano Maurizio Mariani dirigirá el AEK de Atenas – Real Madrid de Champions

El Real Madrid ya conoce el árbitro que dirigirá su partido de Champions League ante el AEK de Atenas. El italiano Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia en la visita del conjunto blanco al Allwyn Arena. El encuentro del miércoles a las 18:45 horas será la cuarta ocasión en la que este colegiado dirige un encuentro del Real Madrid. El último de ellos fue la ida de los octavos de final de la pasada temporada, en la que el equipo merengue endosó un 3-0 al Manchester City.

Los precedentes son favorables al conjunto dirigido por José Mourinho. Además de la mencionada victoria ante el City, el Real Madrid también se impuso ante el Leipzig (2-0) en un partido de la fase de grupos del curso 2022/23. La nota negativa bajo la dirección arbitral de Maurizio Mariani fue la derrota ante el Lille (1-0) en la fase de liga de la 2024/25, en un partido que a la postre fue vital para que los blancos se quedaran fuera del Top 8 de la liguilla.

De cara a la tercera temporada desde el cambio de formato de la Champions League, el Real Madrid va bien encaminado para situarse por primera vez entre los ocho primeros de la tabla. El conjunto merengue es uno de los cinco clubes -junto a PSG, Aston Villa, Liverpool y Betis- que cuenta sus partidos por victorias tras las tres primeras jornadas de la competición. Ante el AEK de Atenas, buscará mantener su pleno de triunfos en una complicada salida a la capital griega.

El duelo ante el conjunto griego es el segundo de los cuatro partidos a domicilio consecutivos que disputa el Real Madrid. Un regalo envenenado de la Liga de Tebas que, pese a conocer con antelación la visita de los madridistas a Grecia, programó el partido ante el Racing el domingo previo y la visita a Mestalla para el sábado; con sólo tres días de descanso y un largo viaje de por medio. Mourinho tendrá que optar por las rotaciones, con nombres como Carlos Espí, Endrick, Carreras o un Fede Valverde que descansó en El Sardinero.

Árbitro mundialista para el Real Madrid

El cuarto compromiso del Real Madrid en la fase de liga de la Champions, que marca el ecuador de la liguilla, estará dirigido por Maurizio Mariani. El árbitro italiano de 44 años es uno de los más veteranos entre los colegiados internacionales. Durante sus cuatro temporadas como árbitro en Champions, ha dirigido un total de 18 partidos, en los que ha mostrado 71 tarjetas amarillas, tres rojas y ha señalado siete penaltis.

Su debut en la máxima competición continental se produjo, curiosamente, en el Real Madrid-Leipzig de la fase de grupos del curso 2022/23. En las dos últimas campañas ha sido designado para dirigir encuentros en los cuartos de final de la Champions, entre ellos, la vuelta del Borussia Dortmund-Barcelona de la 2024/25. Su reciente trayectoria le otorgó el premio de ser seleccionado por primera vez para un Mundial el pasado verano, torneo en el que dirigió tres encuentros.