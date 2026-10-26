Ultimátum para Michael Carrick en el Manchester United tras reunirse con la directiva

La derrota del Manchester United frente al Bournemouth por 0-3 ha encendido todas las alarmas en Old Trafford. La directiva del club inglés se ha reunido en Carrington, el lugar del entrenamiento del equipo, para debatir la continuidad de Michael Carrick al frente del Manchester United.

El ex futbolista sustituyó a Rúben Amorim y logró poner fin a la mala racha que encadenaba el club, consiguiendo escalar hasta el tercer puesto de la Premier League y clasificando el equipo para la Champions dos años después. El buen rendimiento del club le valió para firmar un contrato de renovación por dos años como líder del proyecto del Manchester United. Sin embargo, cinco meses después, la película ha cambiado por completo.

La goleada recibida en Old Trafford ha sido la gota que ha colmado el vaso en las oficinas de los diablos rojos. Michael Carrick lleva sin ganar desde el 30 de agosto, cuando goleó al Ipswich Town en su primer partido de liga. Casi tres meses después, el United acumula tres derrotas y cuatro empates en la competición doméstica.

En Champions, la película no es distinta: el conjunto inglés cuenta con una sola victoria en tres partidos. La victoria tuvo lugar frente al Sabah FC, de Azerbaiyán, y las dos derrotas ante Atlético de Madrid y Como 1907. Con este precedente, se entiende que este tropiezo provocara unas conversaciones que se reanudaron una vez Berrada y Wilcox llegaron al complejo de entrenamiento de Carrington el lunes por la mañana, según informó Press Association.

Como posibles sustitutos se barajan nombres como Eddie Howe y Julian Nagelsmann. Carrick eludió las preguntas sobre su futuro tras la derrota ante el Bournemouth, mientras los aficionados le mostraron su apoyo una vez finalizado el partido, aunque sí fueron más duros y críticos con los jugadores una vez estos abandonaban el césped de Old Trafford.

El United parece volver a caer en un agujero del que nunca termina de salir del todo, generando un bucle de disconformidad de los aficionados que alimenta la frustración del equipo.