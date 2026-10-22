Carrick responde al dardo de Bruno Fernandes y saltan las chispas en el United: «Si no corres, no ganas»

El cruce de declaraciones ha aumentado notablemente la tensión del vestuario del Manchester United. El club salió muy tocado tras la derrota 4-1 frente al Como, con la firma del Real Madrid. Bruno Fernandes señaló a su entrenador en la rueda de prensa posterior: «Fue una decisión del cuerpo técnico no presionar individualmente y, a veces, dejar espacios libres». Michael Carrick no se ha quedado callado y respondió a su jugador de forma inmediata.

Las palabras del mediocentro ofensivo no pasaron desapercibidas. Tras enterarse de esta crítica, el técnico dejó claro que él no era el único culpable de la derrota: «En la segunda parte, nos presionaron a medias con marcaje individual y, como consecuencia, encajamos un gol. Sea cual sea el sistema que uses, sean cuales sean las tácticas que emplees, si no corres hacia adelante y si no corres hacia atrás, no vas a ganar».

«I think sometimes we have to be more brave under pressure.» Captain Bruno Fernandes gives his immediate reaction to Manchester United’s heavy 4-1 defeat to Como 🗣️ 🎙️ @LiamMacdevitt 📺 Stream on TNT Sports & HBO Max: https://t.co/fRCRh6tXYB https://t.co/8bzmLGkRAX — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 21, 2026

En el fútbol moderno cada vez es más común que los entrenadores se autorresponsabilicen de los fracasos del equipo. Sin embargo, Carrick considera que Bruno Fernandes está echando balones fuera, cuando su actitud y la del resto de sus compañeros sobre el terreno de juego no fue la mejor.

La continuidad del entrenador se encuentra en un momento crítico. El inglés confirma que esa sea su preocupación actual: «Escuchen, no he pensado en mi propia situación. Esto es por los aficionados, yo era uno de ellos viendo eso y no estaba nada contento. Estoy muy enfadado, para ser sincero».

Carrick quiere que su equipo reflexione después de caer ante el Como. En unas declaraciones que recoge ESPN, explica que la imagen del club siempre se debe tener en cuenta: «Podemos ganar, podemos perder, pero la forma en que lo hicimos esta noche no fue aceptable. Solo quería que los aficionados supieran que los comprendo, de verdad». El Manchester United solo ha ganado un partido de los tres que ha disputado en la Champions League.

¿Guerra interna o cambio de dinámica?

La forma en la que se afrontan este tipo de declaraciones es determinante. Por un lado, ambas partes pueden quedarse con el lado negativo y aumentar la tensión en el vestuario. No obstante, esta la opción de que jugador y entrenador entiendan las dos posturas y trabajen en sus errores para sacar el máximo rendimiento del equipo.