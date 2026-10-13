Conoce a fondo al Manchester United: estadio, quién es el dueño, palmarés, por qué les llaman ‘red devils’, sus leyendas…

El Manchester United es uno de los equipos más laureados del fútbol inglés, ya que cuenta con 20 títulos de Liga, 13 FA Cup y 21 Supercopas de Inglaterra. A estos hay que sumar tres títulos de la Champions League, siendo el segundo equipo inglés tras el Liverpool que más veces ha ganado esta competición. Es uno de los clubes más populares en todo el mundo y, junto con el Real Madrid, también es uno de los que más ingresa al año. Jim Ratcliffe, dueño y director ejecutivo de la empresa química INEOS, es el propietario del club desde el año 2023.

Ha tenido épocas mejores, pero el Manchester United sigue siendo uno de los clubes con más aficionados de todo el mundo y de los que más dinero generan anualmente debido al valor de mercado que durante las últimas décadas han generado a base de victorias. Matt Busby protagonizó la primera época ganadora del United en los 50 y la santísima trinidad formada por Bobby Charlton, Denis Law y George Best convirtió a los Red Devils en el mejor equipo del mundo después del desastre aéreo de Múnich. En la era moderna, Alex Ferguson lideró una dinastía ganadora liderada por futbolistas como David Beckham, Roy Keane, Rio Ferdinand, Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo.

En qué año se fundó el Manchester United

El Manchester United fue fundado el 16 de abril de 1878 bajo el nombre de Newton Heath LYR Football Club y se incorporó a la First Division en 1892. Su primer nombre tiene una explicación: fue fundado por los trabajadores de mantenimiento de la compañía ferroviaria Lancashire and Yorkshire Railway Company, situada en la ciudad de Mánchester. El 24 de abril de 1902 fue cuando nació oficialmente el Manchester United.

Por qué a Old Trafford se le llama el Teatro de los Sueños

Old Trafford es uno de los grandes templos del fútbol mundial y es el estadio donde el Manchester United disputa sus partidos desde 1910. Se le conoce como el Teatro de los Sueños por la frase que en su día acuñó Sir Bobby Charlton y que hacía referencia a los sueños que pueden llegar a cumplir los niños en el United.

Por qué llaman ‘red devils’ al Manchester United

Al Manchester United se le apoda como los ‘red devils’, apelativo que sucedió al de los ‘Busby babes’ e incluso el ‘diablo’ se incorporó al escudo en 1970. ¿El motivo? Este apodo se copió al equipo de rugby Salford Red Devils, que vestían de rojo como el United, con el objetivo de ‘poseer’ de algún modo a sus rivales. Matt Busby fue la persona que introdujo este apodo que ha acabado en el escudo oficial del club.

Cuántas Champions ha ganado el Manchester United

El Manchester United ha ganado tres Champions League a lo largo de su historia y fueron en estos años:

1968: Manchester United 4-1 Benfica

1992: Manchester United 2-1 Bayern de Múnich

2008: Manchester United 1 (6)-(5) 1 Chelsea

Qué títulos ha ganado el Manchester United

Este es el palmarés del Manchester United:

20 títulos de Liga inglesa

13 FA Cups

21 Supercopas de Inglaterra

3 Champions League

1 Supercopa de Europa

1 Copa de la UEFA

1 Recopa de Europa

1 Copa Intercontinental

1 Mundial de Clubes

Máximos rivales del Manchester United

El Liverpool y el Manchester City son los dos grandes rivales del Manchester United en Inglaterra. Uno porque comparte equipo en la misma ciudad y otro porque contra el conjunto red, que juega a una hora de Manchester, disputa el llamado derbi de Inglaterra.

Las leyendas del Manchester United

Estas son las leyendas más importantes del Manchester United:

Matt Busby

Bobby Charlton

Denis Law

George Best

Bryan Robson

Sir Alex Ferguson

Ryan Giggs

Eric Cantona

Paul Scholes

Roy Keane

David Beckham

Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney

Quién es el dueño del Manchester United

Jim Ratcliffe, dueño y director ejecutivo de la empresa química INEOS, es el propietario del club desde el año 2023, fecha en la que se convirtió en el único dueño inglés de los cinco grandes clubes de Inglaterra. Dirige el club después de comprar el 25% de las acciones a los Glazer, la familia americana con negocios en el petróleo que hasta la fecha era dueña del United.