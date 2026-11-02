Mbappé consuela al niño que recibió el balonazo y vacila a Tchouaméni: «No sabe tirar, ¿estás bien?»

Aurélien Tchouaméni tuvo la mala suerte de impactar a un niño llamado Máximo en la cabeza, tras un potente remate desde la frontal del área. El francés cuajó un gran partido en la victoria del Real Madrid en casa del Racing de Santander. Además, no se olvidó del chico y le regaló su camiseta al finalizar el encuentro. Kylian Mbappé también quiso tener un gesto con él y aprovechó para lanzarle un dardo a su compañero, en tono humorístico.

La presencia del atacante llamó la atención del menor desde el primer momento. El francés se preocupó por su estado físico y señaló al responsable: «¿Estás bien, tienes la cara bien?, ¿culpa de Tchouaméni no?, pero no sabe tirar Tchoaméni». Después, ambos chocaron los cinco y se hicieron una foto que siempre quedará en su recuerdo.

El padre de Máximo también estaba visiblemente emocionado, con una sonrisa de oreja a oreja. El adulto explicó que desde el primer momento era un partido muy importante para ellos: «En primer lugar está genial, solo ha sido un susto, está muy bien. El detalle es de agradecer, solo por bajar aquí es un detallazo. Tenemos el corazón partido, somos del Madrid a tope pero cuando nos toca la tierruca, la tierruca manda, pero siempre tenemos la espinita de que queremos que gane el Madrid».

Las casualidades a veces son especialmente sorprendentes. El niño nació el mismo día que el conjunto blanco ganó su 14ª Champions. Pese al balonazo, disfrutó de una experiencia única con los jugadores. Tchouaméni también fue protagonista en otra acción del partido, ya que el VAR anuló un penalti por una mano suya completamente involuntaria.

El Madrid consiguió una victoria contundente

Los de Mourinho siguen con un ritmo muy destacado tras el 3-0 en El Sardinero. Aquella remontada contra la Roma se convirtió en un verdadero punto de inflexión y el equipo lleva seis partidos sin conocer la derrota. Además, frente al Racing también hubo variedad de goleadores, con Mbappé, Bellingham y Diomande en un gran estado de forma.