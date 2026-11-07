Los hijos de Casillas fichan por el Leganés tras irse de la cantera del Real Madrid

Los hijos de Iker Casillas se marchan de la cantera del Real Madrid y ponen rumbo a Leganés. Martín y Lucas, de 10 y 12 años, cambian su equipo de formación para sacar su mayor potencial.

Los hijos del icono del Real Madrid y Sara Carbonero estuvieron dos años en las categorías inferiores del conjunto blanco y se trasladan al sur de Madrid para continuar con su desarrollo.

Martín estaba en el Infantil B, mientras que su hermano Lucas, el menor, era uno de los nombres destacados del Alevín A. Ambos llegaron al Real Madrid en la categoría de prebenjamín. Los dos, al igual que su padre, leyenda del fútbol, son porteros.

Martín dejó grandes actuaciones en la última Crevillent Cup del pasado mes de marzo a ojos de toda España. El club blanco siempre ha cuidado de los hijos de exjugadores, como el caso de Marcelo, con Enzo Alves jugando la Youth League, Zinedine Zidane o José Antonio Reyes, entre otros.

Según confirma el Diario Marca, ambos toman la decisión en busca de un mejor desarrollo. Los dos, que empezaron en El Pozuelo antes de dar el salto al Real Madrid y formar parte de La Fábrica, se formarán en una de las canteras más prestigiosas de la Comunidad de Madrid.

Martín y Lucas Casillas, destacados a su edad

Tanto Martín como Lucas Casillas han destacado a su edad. Acaparando numerosas miradas, y no solo por su apellido, los dos jóvenes futbolistas han dejado su marca en la cantera del Real Madrid.

Martín lo hizo en el Mundial sub-12 celebrado en Brunete, mientras que Lucas ha sido consistente durante toda la temporada. Los hijos del histórico guardameta blanco y de la Selección española serán talentos de futuro para nuestro fútbol.

Su padre ganó tres Champions League con el Real Madrid (2000, 2002, 2014), además de ser el salvador de las Eurocopas de 2008 y 2012 y pieza fundamental, sobre todo en aquella final ante Países Bajos, para conseguir el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Toda una leyenda del fútbol que ha inculcado el arte de la portería y el desarrollo diario a sus hijos, que cambian de cantera para explotar todo el potencial y talento que ya han sacado a relucir a tan temprana edad. Ahora lo harán en el Leganés, club que ha dado grandes talentos en su formación a lo largo de los años.