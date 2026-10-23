Iker Casillas e Irene Esser ya no esconden su relación y posan en un conocido restaurante de Madrid

Los rumores sobre la relación entre Iker Casillas e Irene Esser continúan dando que hablar. Después de varios meses de especulaciones sobre su posible historia de amor, una nueva imagen ha vuelto a situar al ex de Sara Carbonero y a la actriz venezolana en el foco de la actualidad. Esta vez ha sido Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, quien ha ejercido de paparazzi y ha compartido una fotografía de una comida entre amigos en la que aparecen ambos, una instantánea que deja constancia de que siguen compartiendo planes con su círculo más cercano.

El encuentro tuvo lugar en La Tienta, un conocido restaurante situado en el barrio madrileño de Las Ventas, muy cerca de la Plaza de Toros. Allí, el grupo disfrutó de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía madrileña: el cocido. En la imagen, Iker e Irene posan muy sonrientes junto a Miguel Torres y otros comensales, en un ambiente distendido que refleja la buena sintonía entre los asistentes.

Entre los invitados a esta cena también se encontraba Ángel Martín Hernández, fundador y director médico de Clínica Menorca, que ejerció de anfitrión de la reunión. Su relación con el ex futbolista viene de lejos y se extiende también al entorno personal de Casillas. De hecho, el pasado mes de septiembre, el exguardameta y la actriz venezolana acudieron juntos a la boda de su hijo, celebrada en El Escorial.

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Un restaurante habitual para Iker Casillas

La elección de La Tienta tampoco resulta casual. El establecimiento es uno de los lugares a los que Iker Casillas suele acudir para reunirse con amigos, especialmente con antiguos compañeros y conocidos del mundo del fútbol. De hecho, apenas unos días antes, el ex jugador ya había compartido otra fotografía tomada en el mismo restaurante, también durante una comida en la que el cocido fue el gran protagonista.

Entonces, fue el propio Casillas quien publicó la imagen en sus redes sociales con un mensaje que anunciaba el inicio de una de las temporadas gastronómicas más esperadas en Madrid: «Empieza la temporada de cocido». Entre los asistentes se encontraban Miguel Torres, José Manuel Jurado y Miguel Ángel Moyá, nombres vinculados al fútbol con los que mantiene una relación de amistad.

Ahora, la reunión ha vuelto a repetirse en el mismo escenario, aunque con un detalle que no ha pasado inadvertido: la presencia de Irene Esser, que continúa coincidiendo con el entorno más próximo del exportero.

Irene Esser, cada vez más presente en su círculo

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente los detalles de su relación, las apariciones conjuntas de Iker Casillas e Irene Esser han alimentado las especulaciones durante los últimos meses. Sus encuentros y la coincidencia en diferentes planes sociales han mantenido viva la curiosidad sobre el vínculo que existe entre ambos.

La fotografía difundida por Miguel Torres no supone una confirmación sentimental, pero sí muestra a la actriz compartiendo una comida con Casillas y varios de sus amigos. Una escena cotidiana, lejos de grandes eventos y compromisos profesionales, que vuelve a poner el foco en una relación sobre la que, por el momento, sus protagonistas mantienen la discreción.