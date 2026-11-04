El Real Madrid también sabe ganar en el barro

El Real Madrid sacó adelante en Atenas uno de esos partidos que también sirven para medir a una generación. El equipo de Álvaro López goleó al AEK por 1-4, sumó su cuarta victoria en cuatro jornadas de la Youth League y reforzó su liderato después de superar una primera parte bastante más complicada de lo que cuenta el marcador. Lacosta, Enzo Alves, Yáñez y Bryan Bugarín pusieron los goles. Ciria, buena parte del desequilibrio.

Porque antes de imponer su calidad, al Juvenil le tocó aceptar las condiciones del encuentro. El AEK apretó desde el inicio, llevó cada disputa al límite y encontró en el empuje de su público un aliado para incomodar a los visitantes. Al Real Madrid le faltaba continuidad. Cada intento de acelerar terminaba entre contactos, interrupciones y una presión que dificultaba encontrar a los hombres de arriba.

Álvaro López volvió a confiar en Enzo Alves como delantero centro, con Marcelo siguiendo a su hijo desde la grada. El atacante respondió con un remate al larguero en una de las primeras ocasiones claras. Era una advertencia de lo que podía hacer el Real Madrid cuando conseguía superar el acoso griego, aunque esas apariciones todavía llegaban con cuentagotas.

Un descanso necesario

Lacosta abrió el marcador en el minuto 25 al aprovechar un balón suelto dentro del área. El gol premiaba la resistencia del Real Madrid y ofrecía la posibilidad de empezar a manejar el partido con algo más de tranquilidad. Duró poco. Cuatro minutos después, una pérdida en el centro del campo permitió al AEK salir a la contra y Amanatidis empató de cabeza.

El 1-1 animó todavía más a los locales. El Real Madrid atravesó entonces su tramo más incómodo, con dificultades para conectar con Enzo y sin espacio para que los extremos pudieran marcar diferencias. Había que llegar al descanso, ordenar las ideas y corregir.

Álvaro López movió el equipo con la entrada de Lemaitre por Guille González y desplazó a Mario Rivas al lateral. El ajuste ayudó a cambiar el encuentro. También empezó a pesar el esfuerzo del AEK, incapaz de sostener durante toda la mañana la intensidad con la que había competido.

Enzo abre el camino

Enzo Alves devolvió la ventaja al Real Madrid después de aprovechar un resbalón de Psyropoulos. El delantero resolvió ante la oportunidad y celebró con una voltereta un gol que liberó a los suyos. A partir de ahí, el equipo encontró más espacios y empezó a jugar con otra seguridad.

Ciria ganó protagonismo, recibió con frecuencia y castigó a una defensa cada vez más exigida. Yáñez puso el tercero con una acción de mucha calidad, controlando con el pecho un centro desde la izquierda y rematando con la zurda. El Real Madrid ya había encarrilado la victoria.

La frustración del AEK elevó la tensión, con entradas a destiempo y enfrentamientos entre los banquillos. Los visitantes mantuvieron el rumbo y Bryan Bugarín cerró la goleada con otro remate de zurda. Cuatro jornadas, doce puntos y un balance de trece goles a favor y sólo tres en contra. El próximo examen será el PSV. Este dejó una certeza más sobre el Juvenil. También tiene recursos cuando el partido se pone feo.