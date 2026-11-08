Cestero rescata un punto que le sabe a poco al Castilla

Jorge Cestero, con un gol en el 90 tras una gran jugada por banda de Leiva, rescató un punto que le sabe a poco al Castilla en Valdebebas. Empató el filial madridista a dos contra el Hércules en un partido loco en el tramo final. Aguado marcó el 1-1 tras el descanso. El gol del partido lo marcó Soldevila de falta directa. Los de Julián López se mantienen novenos a dos puntos del playoff.

El Castilla en casa es uno, más fiable, y fuera es otro. Recibía el filial madridista al Hércules en Valdebebas después de ganar al Cartagena en casa y colocarse cerca de los puestos de playoff. Un duelo por colarse en la zona alta y el segundo consecutivo como local para los de Julián López.

Sacó su once de gala Julián con Cestero y Sergio en el centro, Joan y Naasei como pareja de centrales, Mestre en portería, Aguado y Fortea en los laterales, Fortuny, Roberto y Ciria más adelantados, y Carvajal en la punta de ataque.

No empezó nada bien el partido para el Castilla. A los siete minutos de encuentro, Antoñín adelantó al Hércules en un desajuste defensivo muy grave del filial madridista. Centro de Narro al segundo palo, Fortea cae al suelo de manera inexplicable y el delantero del equipo alicantino cabecea a placer ante Mestre. Gol demasiado fácil que hizo el 0-1 en Valdebebas.

Dos minutos después, el partido se pausó para homenajear la memoria de Jesús de Miguel con unas emocionantes imágenes en los videomarcadores y todos los jugadores y la grada aplaudiendo.

Tras el gol, el Hércules dio un paso atrás y se dedicó a defender el resultado. Y lo hizo realmente bien. El Castilla tenía más balón, pero no gozó de ocasiones peligrosas en todo el primer tiempo. No era capaz de hacerle daño al muro alicantino. Pidió un penalti el banquillo de Julián López, que fue revisado. Pero no había nada.

Aguado empata el partido

Dio un paso adelante el Castilla en la segunda mitad y en el minuto 59 encontró el premio del empate. Lo transformó Diego Aguado el 1-1 tras aprovechar un buen pase de Ciria dentro del área y fusilar a portería. Era superior el equipo blanco ante un Hércules muy poco ambicioso en Valdebebas.

Movió el banquillo Julián López en el 66′ con un doble cambio. Dio entrada a Yáñez y Leiva por Roberto y Pol. El equipo iba a por el partido ante la atenta mirada de Mourinho desde la grada, que no descansa nunca.

Lo intentaba el Castilla, que quería remontar el partido. Pero sin fortuna. Carvajal pudo anotar el segundo con un remate de cabeza en el 72 dentro del área pequeña que se paseó sin llegar a entrar dentro de la portería rival.

Mazazo del Hércules

Se preparaba Rachad para entrar al terreno de juego en una falta a favor del Hércules. Ahí llegó el mazazo del cuadro alicantino sobre el filial madridista. Golazo impresionante de Soldevila de falta directa por toda la escuadra en el minuto 86. Imparable para Mestre. 1-2 para el Hércules y jarro de agua fría para los blancos.

¡Cestero lo vuelve a empatar!

Pero el Castilla, al igual que el primer equipo, nunca se rinde. Fue a por el empate y lo consiguió. Leiva se marcó una gran jugada por banda izquierda, puso un pase de la muerte perfecto dentro del área y Cestero la coló al fondo de la red con un remate repleto de calidad. 2-2. Buscó el tercero con todo el filial madridista, pero se quedó con la miel en los labios. Le sabe este punto a poco al Castilla, ya que con una victoria se hubiese metido en playoff.