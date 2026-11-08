El nuevo Mourinho mejora los números del primero

Mourinho está mejorando un registro que ya era extraordinario. Las diez victorias en las doce primeras jornadas de este curso elevan su balance con el Real Madrid en la Liga a 97 triunfos en 126 encuentros, un 76,98%. Prácticamente el 77%. El portugués gana más de tres de cada cuatro partidos y sitúa su porcentaje ligeramente por encima del que firmó Guardiola con el Barcelona, 116 victorias en 152 jornadas, un 76,32%. Una comparación que habla de su regularidad, aunque exige distinguir entre porcentajes, duración de los proyectos y títulos conquistados.

El dato reúne dos momentos diferentes. Aquel entrenador que llegó en 2010 para discutir la superioridad del Barcelona y el que ahora intenta construir otro equipo ganador en Valdebebas. Entre ambos aparece un denominador común. La capacidad para sostener un ritmo de victorias muy alto.

La primera etapa dejó 87 triunfos, 16 empates y 11 derrotas en 114 partidos del campeonato. Un 76,32% de victorias que el arranque actual está elevando ligeramente. La mejora es pequeña en términos porcentuales, pero parte de una referencia de enorme exigencia. mundodeportivo.com

El primer listón ya estaba muy alto

Mourinho terminó su primera Liga con 92 puntos, 29 victorias y 102 goles. Un balance que no bastó para conquistar el título, pero que mostró la capacidad ofensiva de un equipo todavía en construcción. El Real Madrid necesitaba competir con continuidad frente a un adversario que concedía muy poco.

Aquel curso también tuvo una noche durísima en el Camp Nou y una respuesta posterior en forma de Copa del Rey. La evolución no fue lineal. Hubo golpes, ajustes y una creciente convicción en una manera de jugar que aprovechaba la velocidad y la calidad de sus atacantes. El gran salto llegó en la segunda temporada. El equipo convirtió aquella base en una campaña que sigue siendo una referencia para el madridismo.

La Liga que explica su dimensión

Los 100 puntos y los 121 goles de 2011/12 constituyen el punto más alto de su primera etapa liguera. El Real Madrid ganó 32 partidos, perdió sólo dos y alcanzó las 16 victorias a domicilio. El título quedó asegurado en San Mamés con dos jornadas por disputar.

El equipo tenía una capacidad extraordinaria para transformar una recuperación en una ocasión. Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín aportaban la pegada, mientras Özil, Di María y Xabi Alonso ayudaban a activar los ataques. La velocidad estaba acompañada de precisión.

El triunfo por 1-2 en el Camp Nou resumió aquella candidatura. El Real Madrid ganó en el campo de su principal rival y dejó el campeonato encaminado. La célebre calma de Cristiano tuvo detrás un equipo preparado para sostener esa ambición.

Una tercera temporada desconectada

La tercera campaña terminó con 85 puntos, 26 victorias y 103 goles. El ataque mantuvo una producción elevada, pero el equipo perdió regularidad y quedó lejos del título. Aquel desenlace recuerda que un buen promedio acumulado puede convivir con temporadas muy diferentes.

Otra manera de seguir ganando

El Mourinho actual está sumando victorias con un equipo que busca más control mediante el balón. La evolución después del derbi ha reforzado la asociación, la paciencia y el orden colectivo. El objetivo vuelve a ser convertir una buena dinámica en una candidatura sostenida. Los números ofrecen una base poderosa. 97 victorias en 126 partidos de la Liga. Mourinho está elevando el promedio de su primera etapa. El siguiente desafío será darle continuidad y traducirlo en títulos.