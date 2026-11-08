Cucurella y Athenea lideran el reconocimiento de la NFL al fútbol español con el Real Madrid como protagonista

El fútbol español ha sido homenajeado en el Santiago Bernabéu durante el partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals, con protagonismo, cómo no, del Real Madrid. Marc Cucurella, Athenea del Castillo, Thiago Pitarch, Laia López y Silvia Cristóbal han sido los representantes de las selecciones españolas campeonas en sus categorías. Porque España es campeona del mundo masculina y femenina, campeona del mundo sub-20 femenina y campeona de Europa sub-19 en ambas categorías.

Por ese motivo, los cinco futbolistas del Real Madrid han comparecido junto a los respectivos trofeos sobre el césped del Santiago Bernabéu. Ha sido antes del inicio del encuentro entre los Falcons y los Bengals, tras la interpretación de los himnos de España y Estados Unidos y, también, de los homenajes a los servicios de emergencia y al minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Urda.