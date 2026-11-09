La comentada reaparición de Casillas en el Bernabéu tras sacar a sus hijos de la cantera del Real Madrid

Iker Casillas ha vuelto al foco. Y es que el ex portero del Real Madrid ha protagonizado una comentada reaparición en el Santiago Bernabéu, apenas unos días después de conocerse su decisión de sacar a sus dos hijos, Martín y Lucas, de las categorías inferiores del conjunto blanco. Un movimiento que ha generado numerosos comentarios y críticas entre los aficionados y que ha vuelto a colocar al ex capitán blanco en el centro de la diana.

La presencia de Casillas en el estadio madridista no ha pasado inadvertida, especialmente por el contexto en el que se produce, pues los dos hijos del ex guardameta y de Sara Carbonero dejarán de formar parte de La Fábrica después de varias temporadas defendiendo los colores del club en el que su padre se convirtió en una de las mayores leyendas de su historia. Martín, de 12 años, y Lucas, de 10, también juegan como porteros y llevaban formándose en Valdebebas desde sus primeros pasos en el fútbol base.

La decisión habría llegado después de que Martín perdiese protagonismo en su equipo y de que algunas circunstancias deportivas no terminasen de convencer a su entorno. En cualquier caso, la salida de los dos jóvenes ya habría sido comunicada al Real Madrid y ambos parece que recalarán en el Leganés. Se trata de una situación llamativa por el vínculo sentimental que une a Casillas con el club madridista, en el que pasó buena parte de su vida y conquistó tres Champions League, cinco Ligas y numerosos títulos más.

Casillas, en el Bernabéu por la NFL

Casillas acudió al Bernabéu para presenciar el partido de NFL, un acontecimiento que reunió a numerosos aficionados y famosos en el estadio madridista. Allí fue preguntado por la experiencia y dejó claro que acudía sin una preferencia especial por ninguno de los equipos participantes, simplemente con la intención de disfrutar del espectáculo. El mostoleño reconoció que ya había tenido la oportunidad de asistir anteriormente a alguna Super Bowl y valoró positivamente que Madrid pueda acoger eventos deportivos de semejante dimensión.

Su presencia también llama la atención porque el pasado mes de junio sorprendió al incorporarse públicamente al proyecto de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club en las elecciones celebradas el 7 de junio de 2026. El ex portero formó parte de la propuesta deportiva e institucional del empresario alicantino, que también consiguió sumar a otras dos figuras históricas de la entidad como Raúl González y Fernando Hierro.

Sin embargo, aquella candidatura no consiguió imponerse en las urnas y Florentino Pérez continuó al frente del Real Madrid. Ahora, con la salida de sus hijos de las categorías inferiores y su nueva aparición pública en el Bernabéu, Casillas vuelve a acaparar titulares y algunas críticas en redes sociales. «Debería estar vetado en el Bernabéu», comentan algunos aficionados en X (antes Twitter).