Mourinho se lleva el premio al mejor entrenador de octubre de la Liga tras el Clásico y el pleno de victorias del Real Madrid

El Real Madrid de José Mourinho ya carbura y prueba de ello es que el técnico ha sido galardonado como Mejor Entrenador de la Liga en octubre. El conjunto blanco ganó los tres partidos de Liga que disputó, ante Villarreal (1-0), Sevilla (4-1) y Barcelona (1-2), lo que le permitió engancharse de lleno a la pelea por el título de Liga, acercándose a tres puntos de los azulgranas. Se trata de la primera vez en más de un año en la que un entrenador madridista se lleva el premio, desde agosto de 2025, con Xabi Alonso iniciando su corta andadura en el Bernabéu.

«José Mourinho ha sido elegido Mejor Entrenador de LA LIGA EA SPORTS 2026/27 en octubre», señala la patronal en un comunicado en el que anuncia que el entrenador del Real Madrid es el elegido por los aficionados, imponiéndose en la votación a Pellegrino Matarazzo y Diego Pablo Simeone.

𝐌𝐎𝐔. 🌟 El técnico del @realmadrid es el 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦 de octubre en #LALIGAEASPORTS. 🏆 #LALIGACOACHOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA ➡️ https://t.co/38VflCXZMg https://t.co/poAhBnAc6q — LALIGA (@LaLiga) November 9, 2026

«El Real Madrid ha firmado un mes sobresaliente, ganando todos los encuentros que ha disputado y demostrando su gran momento de forma bajo la dirección del técnico portugués», destaca la Liga en su comunicado, en el que anuncia la elección del técnico como mejor entrenador del mes pasado.

Destacan, además, su triunfo en el Clásico, donde se impusieron al Barcelona, rompiendo la imbatibilidad de los de Flick en Liga. Hasta ese duelo, el Barça contaba sus partidos por victorias: «El triunfo por 1-2 ante el FC Barcelona puso el broche a un mes impecable para los blancos y fue uno de los momentos más destacados de este arranque de temporada».

A lo largo de la historia de este premio, tres habían sido los entrenadores madridistas en ganarlo. En la primera etapa en la que se otorgaba (2013-2017), Ancelotti lo ganó en dos ocasiones (octubre de 2014 y abril de 2015), mientras que Zidane lo hizo en abril de 2016 y mayo de 2017. Se volvió a entregar en 2023, con Ancelotti llevándoselo de nuevo en agosto de 2023 y abril de 2024, con Xabi Alonso llevándoselo por última vez en agosto del pasado año.