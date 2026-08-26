Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad hoy: Cucurella entra en escena y la duda sigue en la derecha

José Mourinho prepara un cambio en la alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad. Después de la sufrida victoria en Cornellá frente al Espanyol, el técnico portugués continúa dando forma a su equipo y podría introducir una novedad importante en defensa para el siguiente compromiso liguero. Cucurella apunta al once, mientras que el dibujo se mantendría en el 4-2-3-1.

En la portería no existe ninguna duda. Courtois seguirá siendo el guardián de un Real Madrid que delante del belga podría presentar dos novedades en los laterales. La duda está en el lateral derecho, donde Trent apunta a titular, pero no se puede descartar a Dumfries, que comenzó de inicio en Cornellá. Cucurella por la izquierda, mientras que Huijsen y Konaté formarían nuevamente la pareja de centrales.

Mourinho quiere aprovechar la potencia del neerlandés y la intensidad de Cucurella para tener dos laterales capaces de ofrecer profundidad, pero también agresividad cuando el Real Madrid tenga que presionar hacia delante.

Bellingham, siempre cerca del área

En el centro del campo, Mourinho mantendría su apuesta por Valverde y Bernardo Silva. El portugués quiere al uruguayo aportando músculo, recorrido y equilibrio, mientras que Bernardo debe ofrecer claridad con balón y ayudar al equipo a gobernar los partidos desde la posesión.

Por delante aparecerá nuevamente Jude Bellingham. Mourinho ya ha dejado clara su idea con el inglés: lo quiere cerca de la portería y no bajando constantemente para iniciar las jugadas. Será el mediapunta de un frente ofensivo en el que Arda Güler partirá desde la derecha y Vinicius desde la izquierda.

Arriba tampoco hay debate. Mbappé será la referencia ofensiva. El francés tendrá libertad para moverse y asociarse, especialmente con Vinicius y Bellingham. Mourinho empieza a enseñar las líneas maestras de su Real Madrid. Potencia en los laterales, equilibrio en el doble pivote y mucho talento alrededor del área rival.

Posible alineación del Real Madrid hoy

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra la Real Sociedad: Courtois; Trent o Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.