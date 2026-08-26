Real Madrid – Real Sociedad, en directo | Sigue la última hora en vivo online el partido de la Liga

La Liga regresa al Santiago Bernabéu y lo hace con un choque de la primera jornada que fue aplazado. El Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en un duelo bastante interesante, aunque los merengues consiguieron la victoria en su debut y los donostiarras cayeron derrotados. Pese a ello, son dos clásicos de nuestro fútbol que se pondrán a prueba en Chamartín y eso garantiza un gran espectáculo para todos los aficionados, ya sean aficionados de unos o de otros. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Real Sociedad.

Real Madrid – Real Sociedad, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo, el Sevilla y el Real Betis son los dos únicos equipos que han conseguido ganar los dos encuentros que han disputado, por lo que colideran la clasificación de la Liga. Por detrás, con cuatro unidades, estarían el Alavés y el Atlético de Madrid. Por su parte, hoy, el Real Madrid, y mañana el Barcelona, intentarán ganar sus respectivos choques para igualar a los dos clubes andaluces y demostrar que son los dos conjuntos favoritos a ganar el campeonato.

El regreso de José Mourinho

El día de hoy será muy especial para todo el madridismo. Y es que desde hace meses ya saben que José Mourinho es el nuevo entrenador de la entidad de Concha Espina, pero hoy le toca regresar al Santiago Bernabéu y sentarse de nuevo en el banquillo de local. No hay que esconder que el portugués siempre ha sido capaz de generar todo tipo de opiniones alrededor de su figura, pero se espera un gran recibimiento para The Special One, que ya se estrenó oficialmente con victoria hace unos días frente al Espanyol por 1-2 con los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Real Sociedad que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Este encuentro tuvo que ser aplazado porque ambos equipos tenían futbolistas en la gran final del Mundial 2026 que acabó conquistando España. Ahora, estos dos clásicos del fútbol español ya cuentan con sus internacionales y tendrán que darlo todo sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu para luchar por tres puntos que son importantísimos pese a que la temporada sólo acaba de arrancar.