El Real Madrid se apunta a Madring: será patrocinador del GP de España

El Real Madrid se ha apuntado a Madring. El club blanco será patrocinador y colaborador local del evento y apoyará al Gran Premio de España de Fórmula 1, que por primera vez en 45 años se celebrará en la capital del país. La cercanía del circuito con la ciudad deportiva de Valdebebas, en la que entrena el cuadro madridista, ha acercado al equipo de fútbol con la organización de la carrera, un acuerdo que se ha anunciado este miércoles.

Cabe recordar que el otro gran club de la ciudad, el Atlético de Madrid, también patrocina el GP de España. El fútbol y la F1 han unido posturas para un acontecimiento histórico en nuestro país que impulsará el deporte español. De hecho, el estadio Metropolitano acogerá el concierto principal del evento y servirá como centro de apoyo logístico.

Se tratará de un punto de encuentro para los aficionados, con experiencias exclusivas, zonas VIP y traslados directos al circuito. Los dos grandes clubes de la capital de España cooperarán en un evento mundial, con más de 80 millones de seguidores por televisión y unos 150 millones de seguidores a través de medios digitales y redes sociales.

Comunicado de Madring

El Real Madrid se suma al Gran Premio de España como Local Event Supporter de la primera edición del Gran Premio en Madring, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre.

El acuerdo suma al club de fútbol más laureado a uno de los eventos deportivos más prestigiosos, seguidos e influyentes del panorama internacional que se celebrarán en Madrid. Se da además una curiosa casualidad: la Ciudad Real Madrid y la zona norte de Madring son vecinas en Valdebebas. Apenas 200 metros separan la entrada norte del circuito de la puerta principal de la Ciudad Real Madrid, una cercanía que será especialmente visible durante el fin de semana del Gran Premio.

Las instalaciones del club blanco cuentan con una superficie de 120 hectáreas y albergan las instalaciones en las que trabajan todos los equipos deportivos del club, incluido el primer equipo masculino, femenino, cantera y baloncesto, además del estadio Alfredo Di Stéfano. A escasa distancia se encuentra la parcela de Valdebebas por la que discurre el sector norte de Madring y en la que está La Monumental, la curva más característica del nuevo circuito.

Esta proximidad permitirá incorporar determinadas instalaciones del Real Madrid a la operativa del Gran Premio durante el fin de semana de carrera. Madring amplía así su capacidad operativa apoyándose en unas instalaciones situadas junto al propio trazado.

El acuerdo también llevará al Real Madrid al interior del Gran Premio. El club tendrá presencia en diferentes espacios de hospitality de Madring durante el fin de semana, donde está prevista la participación de leyendas y otras de sus figuras más destacadas.

La incorporación del Real Madrid como Local Event Supporter suma al Gran Premio al único club de fútbol con 15 Copas de Europa, líder en valor de marca, seguidores en RRSS y valoración, referente de la ciudad de Madrid, y conecta dos deportes con millones de seguidores en todo el mundo. Durante tres días, el fútbol y la Fórmula 1 compartirán escenario en Valdebebas, con las instalaciones del club blanco y una parte del circuito separadas por apenas unos minutos a pie.