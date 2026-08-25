Convocatoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: Mourinho mantiene siete bajas

El Real Madrid ha dado a conocer su convocatoria para enfrentarse a la Real Sociedad con importantes ausencias. José Mourinho no podrá contar con siete jugadores: Tchouaméni, Endrick, Militao, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio, que se perderán el regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu.

La principal duda estaba en Aurélien Tchouaméni, pero finalmente el centrocampista francés tampoco ha entrado en la lista. El jugador continúa arrastrando la sobrecarga muscular que ya le impidió participar en el estreno liguero contra el Espanyol y no trabajó con el grupo en la última sesión celebrada en Valdebebas.

Tchouaméni había dado pasos hacia delante e incluso llegó a ejercitarse con sus compañeros antes del encuentro de Cornellá, pero Mourinho no quiso correr ningún riesgo. El francés continúa trabajando al margen y tendrá que esperar para estrenarse esta temporada.

Siete bajas para Mourinho

La enfermería sigue condicionando al Real Madrid en este comienzo de curso. Además de Tchouaméni, Endrick, Militao, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio tampoco estarán disponibles frente a la Real Sociedad. Todos ellos continúan con sus respectivos procesos antes de poder reincorporarse completamente al grupo.

Mourinho tendrá que volver a gestionar una plantilla condicionada por las ausencias, aunque dispone de efectivos suficientes para confeccionar un once competitivo. En el centro del campo, Valverde y Bernardo Silva apuntan nuevamente a formar el doble pivote, como ya sucedió en Cornellá.

Por otro lado, Mourinho se refuerza con los canteranos Sergio Mestre, que hace las labores de tercer portero, Mario Rivas, Cestero y Alexis Ciria.

El Real Madrid afronta el encuentro después de comenzar su camino en la Liga con una sufrida victoria por 1-2 ante el Espanyol, gracias al gol de Carlos Espí en los últimos instantes. Ahora llega el segundo examen y, además, uno muy especial para Mourinho. El portugués volverá a dirigir al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque tendrá que hacerlo con siete bajas y sin Tchouaméni.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero y Alexis Ciria.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.