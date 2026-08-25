Mourinho: «Confío en los árbitros españoles, no creo que ninguno piense que es amigo de Negreira»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. Este duelo, perteneciente a la primera jornada que se aplazó por la presencia de semifinalistas en el Mundial, será el regreso del portugués al estadio Santiago Bernabéu 4832 días después.

Mourinho espera que el Bernabéu empuje como lo hizo Cornellà con el Espanyol. «Ante el Espanyol notamos el apoyo de la afición rival a su equipo y mañana esperamos el de nuestra afición. Lo que espero es que el equipo tenga la misma hambre de ganar, actitud, resiliencia, fuerza y tranquilidad. Espero que la afición pueda reconocerlo».

El portugués reconoció que su equipo todavía está lejos de su mejor versión física. «El Espanyol se presentó con un nivel de intensidad que nosotros no tenemos. Tenemos una estructura de base con gente que ha trabajado más tiempo. Jugar acelera este proceso de llegar a la forma normal. Los jugadores tienen que jugar, por ejemplo Cucurella». Y explicó cómo decide cuándo introducir a cada futbolista: «Usamos datos objetivos, datos científicos, y lo mezclamos con mi experiencia. Es importante también el ‘feeling’».

«Yo no soy importante»

Uno de los grandes focos estaba en su regreso al Santiago Bernabéu, pero Mourinho volvió a apartarse del centro de la escena. «Yo no quiero que me reciba de un modo particular, quiero que reciba al equipo como su equipo y como su pasión. Si la temporada pasada no terminó bien y en algún momento ese amor pudo vivir una fase complicada, quiero decir que partimos casi de cero».

«Espero que hayamos tenido un feeling con el equipo. Yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones y jugar con normalidad. Me gustaría que el equipo sintiese algo diferente de lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final», añadió.

Mourinho también habló de su evolución personal desde su primera etapa. «Pienso que desde hace años controlo más mis emociones. Gestiono situaciones de frustración que van a llegar. Todavía no he visto gente con pereza, todos han querido dar lo mejor de sí mismos. En este momento, a lo mejor son los jugadores los que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad. Me siento bien así».

Mourinho vuelve a defender a Vinicius

Vinicius volvió a ocupar buena parte de la rueda de prensa. Mourinho insistió en la protección que reclama para el brasileño: «No vi cada partido del Real Madrid y del Barcelona la temporada pasada, pero es obvia la diferencia en general de Vinicius con otros jugadores. Se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten y cuando lo sienten lo hacen. Los niños pequeños van hasta donde les permiten que vayan. Los jugadores igual».

«Si yo puedo castigar a Vinicius, si puedo llegar casi a la agresión, es un tratamiento que no me gusta. Necesito que Vinicius tenga más control emocional, pero si a los tres minutos le pegan una patada en el suelo es expulsión», añadió.

Sobre el arbitraje de Cornellá, Mourinho diferenció entre el colegiado y el VAR: «Creo que el árbitro, desde un punto de vista técnico, ha estado muy bien. Acepto una hipotética segunda amarilla a un jugador del Espanyol, pero me gustó mucho el arbitraje. La tarjeta roja por agresión a Vinicius entiendo que no la ha visto, también al cuarto árbitro, que no quisiera que una decisión suya fuese fundamental. Y el VAR ya puedo decir que no ha hecho su trabajo muy bien».

También fue preguntado por su confianza en el arbitraje español. «Antes de cada partido confío tanto en la Liga como cuando juego Champions. Después del partido hay cosas que no me gustan. No creo que ningún árbitro vaya al campo pensando que es amigo de Negreira. Algún partido ha tenido decisiones que han influido en resultados, pero puede pasar».

Mourinho entiende que también existe una parte en la que pueden trabajar con Vinicius: «Su relación con la grada adversaria puede mejorar, pero en el juego, las patadas y las agresiones son responsabilidad del juez. Yo inicio el partido, me dan una patada y, con la personalidad que tengo yo, a lo mejor es roja para mí un minuto después. Es muy difícil ayudar a Vinicius. Su relación con los estadios adversarios es una cosa que podemos trabajar».

«Quiero a Bellingham, Vinicius y Mbappé»

Sobre la posibilidad de juntar a Bellingham, Vinicius y Mbappé, Mourinho no tiene dudas. «Lo más complicado es cuando no tienes jugadores de nivel ‘top’. En los últimos años he tenido este problema porque no he estado en los mejores equipos de Europa. Si me preguntas si preferiría dos, yo te digo que quiero los tres. Lo que tienen de positivo compensa lo que puede no ser tan empático. Yo estoy para ayudar».

También explicó su visión sobre Valverde: «Valverde es un jugador del centro del campo. Los jugadores del centro del campo no son sólo responsables de la construcción. Si hay un equipo con un ‘6’ increíble, puede construir, pero un equipo tiene que tener más opciones». Y puso sobre la mesa las diferencias entre sus laterales: «Hay que mirar la diferencia entre Trent y Dumfries. Un lateral es un lateral. No estoy en estos momentos queriendo identificar a los jugadores por números».

Mourinho también abrió la puerta a Carlos Espí como titular. «Lo podemos ver de titular. Su perfil a nivel ofensivo es diferente. Tal y como estaba el equipo, con Mbappé bajando para buscar una acción individual, pensé que podía ser importante contra los adversarios. Con Trent la calidad de los centros sube y era bueno para el gigante».

Plantilla cerrada y confianza absoluta en Endrick

Respecto al mercado, Mourinho fue bastante claro. «Para mí la plantilla está cerrada, pero el mercado está abierto. Nunca sabes lo que puede pasar. No sé si me puede llamar el presidente o José Ángel para decirme que hay una oferta increíble por un jugador. En mi cabeza la plantilla está cerrada, estoy muy contento y no me gustaría que se fuera ningún jugador en estos momentos».

Por último, habló de Endrick, al que confirmó que quiso retener pese a las propuestas recibidas. «El problema específico no soy capaz de decirlo. Hay un problema en el músculo junto al tendón. Es un jugador que me gusta mucho, que ha tenido muchas ofertas que le querían tanto para ceder como para vender, pero yo no quise. Me gusta trabajar con él».

Incluso bromeó sobre sus opciones de regresar con Brasil: «No estoy seguro de que vaya a llegar a la primera convocatoria de Ancelotti, pero tener un gran amigo como seleccionador es una gran ventaja. Carlo me llamará».