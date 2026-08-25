Cuándo juega el Real Madrid contra la Real Sociedad: horario y dónde ver por TV en directo y en vivo online el partido de Liga

Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Sociedad - Real Madrid de la Liga El Real Madrid - Real Sociedad es de la jornada 1 y se jugará en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid y la Real Sociedad se citan en el Santiago Bernabéu para jugar el partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga. El equipo de Concha Espina espera poder sumar una nueva victoria, pero son conscientes de que no será un encuentro fácil el que vivirán en Chamartín. Y es que los donostiarras cayeron en su debut y viajarán a la capital de España con la clara intención de dar la sorpresa en el feudo madridista. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de TV para ver en directo todo lo que suceda en este choque.

Real Madrid – Real Sociedad de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad para enfrentarse en el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga y que fue aplazado porque el conjunto blanco tenía varios internaciones en las últimas rondas del Mundial 2026. Los de José Mourinho consiguieron ganar 1-2 en su debut frente al Espanyol, pero los donostiarras cayeron derrotados ante el Real Betis. La patronal que dirige Javier Tebas ha programado este choque para el miércoles 26 de agosto y el balón rodará en la capital de España a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Real Sociedad de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato español. El Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 1 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga, por lo que no será ofrecido gratis y en abierto por la TV. Este operador tiene su aplicación para que sus clientes puedan acceder a ella con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre el club merengue y también de la previa de este duelo de la jornada 1 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Real Sociedad desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Real Sociedad

Todos aquellos aficionados del conjunto madridista, del cuadro txuri-urdin y amantes del fútbol español en general que no puedan ver este partido de la jornada 1 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrán conectar con el Real Madrid – Real Sociedad para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Real Sociedad?

El Estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se va a jugar este partidazo Real Madrid – Real Sociedad correspondiente a la jornada 1 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1947 y en su interior caben unos 80.000 espectadores. Sin duda, es uno de los campos españoles más importantes del país, celebrándose en su interior todo tipo de eventos, convirtiéndose así también en una referencia mundial.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en el Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 1 de la Liga. Raúl Martín González Francés estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Santiago Bernabéu para que la analice y tome la decisión final.