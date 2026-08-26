El Real Madrid presume de Bernabéu: juego de luces y chispas para presentar los partidos

El Real Madrid ha presumido de estadio en el regreso del fútbol al Santiago Bernabéu. Nueva temporada y nuevo espectáculo de luces en el feudo del conjunto blanco para anunciar la alineación de los suyos. El equipo volvía a casa, después de una temporada mejorable y, con José Mourinho a la cabeza, esperan reencontrarse con la senda de la victoria y, sobre todo, de los títulos. El recibimiento al técnico portugués en su regreso 13 años después fue espectacular.

El conjunto blanco buscaba ante la Real Sociedad la segunda victoria del curso, tras iniciar con un agónico triunfo en Barcelona, ante el Espanyol. Antes del inicio del partido, el club hizo gala de su impresionante estadio en un auténtico espectáculo de luces y sonido que vuelven a dejar claro que el Bernabéu es uno de los mejores estadios del mundo.