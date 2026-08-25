El Real Madrid pierde la esperanza con la situación de Vinicius: «No sólo no tiene arreglo, irá a peor»

El Real Madrid empieza a asumir que el problema que rodea a Vinicius tiene muy difícil solución. Todo lo que sucede alrededor del brasileño cada vez que entra en un terreno de juego empieza a generar una situación de hartazgo. Las provocaciones, las faltas, su reacción ante ellas y un clima que desde dentro del club consideran que está lejos de apagarse.
En Valdebebas existe preocupación. Y, sobre todo, cierto pesimismo. «Ese asunto no sólo no tiene arreglo: irá a peor», aseguran a OKDIARIO desde el seno del Real Madrid cuando se les pregunta por todo lo que rodea a Vinicius.
La reflexión dentro de la entidad es que se ha generado una dinámica muy difícil de detener. Los rivales conocen perfectamente cómo sacar al brasileño de los partidos, las gradas también han encontrado en él uno de sus grandes objetivos y el propio Vinicius tiene complicado permanecer completamente ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. Un círculo que el Real Madrid lleva tiempo tratando de romper sin encontrar una solución definitiva. Ahora, además, José Mourinho ha decidido colocarse en primera línea para proteger a su jugador.
Mourinho se convierte en el escudo de Vinicius
El portugués ya dejó un mensaje contundente después del encuentro frente al Espanyol y volvió a hacerlo en la previa contra la Real Sociedad. Mourinho considera que Vinicius recibe un tratamiento excesivamente permisivo por parte de los árbitros y cree que muchas de las situaciones posteriores podrían evitarse si las primeras acciones duras fueran castigadas con contundencia.
«Si a la primera patada que le dan a Vinicius hay roja, ya no le dan la segunda ni la tercera», explicó Mourinho, que entiende que el problema empieza mucho antes de las protestas o los enfrentamientos posteriores.
El entrenador del Real Madrid utilizó como ejemplo lo sucedido en Cornellá. Mourinho considera que Vinicius recibió una entrada merecedora de expulsión y no entiende que el VAR no avisase al árbitro para revisar la acción. Para el portugués, permitir este tipo de situaciones termina enviando un mensaje peligroso al rival: con Vinicius se puede ir un poco más lejos.
Mourinho reclama simplemente el mismo criterio para todos. Ni un arbitraje especial para Vinicius ni una protección diferente por tratarse de una estrella. Quiere que una entrada merecedora de tarjeta tenga el mismo castigo independientemente de quién sea el futbolista que la recibe.
Un problema que el Madrid teme que crezca
La postura de Mourinho coincide con una preocupación existente dentro del Real Madrid, aunque en el club entienden que el problema tiene muchas más aristas. Vinicius lleva años convertido en protagonista en numerosos campos de España y cada visita fuera del Bernabéu amenaza con reproducir una historia conocida.
El brasileño también debe poner de su parte. Mourinho ya ha hablado de la necesidad de controlar determinadas reacciones y evitar entrar en todas las batallas que aparecen durante los partidos. Una cosa es protegerle de las patadas y otra diferente justificar cualquier comportamiento.
Ahí aparece el difícil equilibrio que busca el Real Madrid. El club quiere proteger a uno de sus futbolistas más importantes sin alimentar todavía más una situación que considera enquistada. Mourinho pretende asumir parte de esa presión y convertirse en el altavoz que reclame protección para que Vinicius pueda concentrarse exclusivamente en jugar.
Pero en Valdebebas no existe demasiado optimismo. El problema ha adquirido una dimensión que va mucho más allá de una entrada, un árbitro o un partido concreto. Y dentro del Real Madrid temen que lo peor todavía esté por llegar: «No sólo no tiene arreglo, irá a peor».