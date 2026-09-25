Mbappé tiene una «lesión tendinosa» y abandona la concentración de Francia para volver a Madrid

Kylian Mbappé sufre una lesión tendinosa y vuelve a Madrid. Así lo ha confirmado la selección de Francia, que especifica que no seguirá en la concentración. Tan sólo un partido ha durado Mbappé en la nueva Francia de Zidane. Se lesionó este viernes en el duelo ante Turquía y lo hizo justo al marcar el gol del triunfo de la selección francesa. Mbappé vuelve a Madrid, donde este sábado le harán pruebas para saber con exactitud el alcance de su lesión.

«Kylian Mbappé se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria y sufre una lesión tendinosa; volverá a Madrid para recibir tratamiento», ha escrito la Federación Francesa en un escueto mensaje en sus redes sociales. La traducción deportiva es que no sigue con Francia, a la que le quedan tres partidos todavía en este largo parón por partidos de selecciones. Y vuelve a Madrid, donde su club le hará pruebas este sábado.

El jugador del Real Madrid cayó lesionado durante el Turquía – Francia de la Liga de las Naciones. Más mala suerte no pudo tener. En el momento de rematar el balón, en la jugada que fue el primer y único gol de Francia en el duelo en Turquía, Mbappé se echó las manos a su rodilla izquierda. Casi no pudo celebrar el tanto. Fue en el momento del lanzamiento en el que Mbappé se lesionó.

Las primeras imágenes ya alarmaban mucho. Mbappé se tocó la rodilla, hizo gestos de dolor y se fue a la banda a ser atendido. Entró al terreno de juego, pero sólo duró un minuto. Pidió el cambio y las caras eran de mucha preocupación. Zidane, su nuevo entrenador en la selección francesa, lo confirmó una vez acabó el partido: «La lesión no pinta nada bien».

Unos minutos después, Francia confirmó que Mbappé regresará a Madrid «para recibir tratamiento». En Valdebebas se le harán pruebas médicas este sábado para saber el alcance de una lesión que tiene ahora en vilo tanto al jugador como al club blanco.