Alarma total con Mbappé: lesionado en la rodilla izquierda tras marcar un gol con Francia

Alarma total con Kylian Mbappé. El jugador del Real Madrid se ha lesionado en el primer partido de Francia en el parón de selecciones. Lo ha hecho justo después de marcar un gol. En el momento de rematar, Mbappé notó un dolor en la rodilla izquierda. Kylian, en el estreno de Zidane con Francia, se marchó con bastantes gestos de dolor.

La jugada no pudo ser más desafortunada. En el momento de rematar el balón, en la jugada que fue el primer gol de Francia en el duelo ante Turquía de la Liga de las Naciones, Mbappé se echó las manos a su rodilla izquierda. Casi no pudo celebrar el tanto, que es el primero de la era Zidane en Francia. Fue en el momento del lanzamiento en el que Mbappé se lesionó.

A falta de que Francia dé más detalles, los gestos de Kylian no auguran nada bueno. Su cara fue de preocupación. Tenía bastante dolor. Tras el gol, se fue a la banda y el partido continuó sin él. Al minuto, entró al terreno de juego, intentó seguir, pero no lo consiguió. Tuvo que ser cambiado.

Cosas del fútbol. La lesión de Mbappé llegó justo cuando marcó un gol. Y no un gol cualquiera: el primero de la Francia de Zidane. Kylian ya sabe, por tanto, lo que es marcar como jugador a las órdenes de la leyenda del Real Madrid. En el esperado estreno de Zinedine al frente de Francia, Kylian no faltó a su cita con el gol. Pero le salió muy cara.

El tanto del futbolista madridista llegó tras una nueva conexión con Olise. El jugador del Real Madrid desatascó un partido feo para Francia ante Turquía de la Liga de las Naciones. No estaba pasando nada y ese entendimiento entre Olise y Mbappé acabó en gol. El tanto de Kylian fue muy práctico: asistencia de Olise, control de Kylian en la frontal del área y remate fuerte. En ese momento, su rodilla izquierda se resintió.