Mourinho: «Yo no critico a la afición, pero Vinicius merece todo mi respeto»

Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos vencieron por 2-1 gracias a los goles de Mbappé y Valverde, pero el Santiago Bernabéu terminó muy enfadado con el equipo, especialmente con Vinicius, que recibió una sonora pitada.
«Prefiero decir que ha sido un partido loco. Entiendo las críticas cuando el partido es así, cuando ha terminado 2-1, pero ha podido acabar 7-6. Además, teníamos enfrente a un equipo muy fuerte y nuestro centro del campo estaba debilitado. No teníamos muchas soluciones ante el cansancio. Hemos tenido ocasiones para hacer el tercero antes del descanso y quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegimos con quién, a quién y cómo presionar. Eso es trabajo. No todo son críticas», comenzó el técnico madridista.
«Ellos tampoco han tenido el control. Nosotros no lo hemos tenido, pero ellos tampoco. El partido no nos ha permitido controlar, aunque el Inter tampoco lo ha conseguido. Courtois ha parado mucho, pero ¿cuánto hemos fallado nosotros? Ha sido un gran partido», añadió.
«Me habría gustado hacer antes los cambios, pero no teníamos muchas opciones. Cuando hemos estado compactos, hemos estado muy bien. El gol de Valverde no es casualidad, es interpretación. Hemos jugado contra un gran equipo que tenía mil alternativas. Ha sido un partido durísimo, pero quedan tres puntos menos para clasificarnos. Era importante sumar esta victoria», comentó.
Además, quiso respaldar a Vinicius, que fue abroncado por el Bernabéu: «Ha trabajado muchísimo. Yo lo sé y todos sabemos que todavía no es el Vinicius que mata en el uno contra uno, pero trabaja mucho. El que trabaja mucho merece respeto. Yo no critico a la afición. Hablo como entrenador y desde mi relación con él. Merece todo mi respeto».
«Es cierto que todavía no está a tope, pero es el primero que lo sabe y trabaja para mejorar. Trabaja más que nunca y, cuando no ha podido defender, ha sido por fatiga. Ha mostrado una entrega muy buena durante el encuentro. Yo respeto mucho al Vinicius que me he encontrado. Ya llegará el momento en el que vuelva a decidir y ganar partidos», sentenció.
Mourinho alabó el trabajo de Trent, que jugó en el centro del campo, y también le quiso dar las gracias a Tchouaméni: «Le doy las gracias, porque lo que visteis fue para engañar, ya que no toca un balón desde las semifinales del Mundial».
«Hace un par de días jugamos en Sevilla contra el Betis y sufrieron muchísimo, El Betis es un gran club, pero el Real Madrid tiene otro tipo de exigencia. Yo no estoy enfadado con nadie», finalizó.