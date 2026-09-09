Bartra acusa al Real Madrid de «manipular imágenes» tras ser respaldado por el CTA en el penalti de La Cartuja

Marc Bartra ha respondido al Real Madrid sobre las quejas de su invasión al área en el penalti de Mbappé. El central, que marcó un doblete este martes al Lille, aprovechó después del partido para atacar al club blanco después de demostrar que debió haberse repetido a pesar de la negativa del CTA en ‘Tiempo de Revisión’. Una ofensiva en la que el defensa acusó de manipulación de imágenes para presionar a los árbitros.

La acción ocurrió en el tiempo de descuento cuando el Real Madrid perdía 1-0 en La Cartuja. Álvaro Valles le detuvo el penalti a Mbappé y después intervino Bartra para despejar el rechace. Sin embargo, el conjunto blanco protestó alegando que el futbolista bético había sacado ventaja estando dentro del área durante el lanzamiento y que debía repetirse. El árbitro mantuvo su decisión de no volver a lanzarse y los de Mourinho acabaron perdiendo el partido.

Una decisión que provocó un cabreo tremendo del entrenador portugués en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Inter: «El penalti… ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento… o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño», señaló.

Aunque Real Madrid TV demostró con imágenes que Bartra estaba adelantado, el CTA defendió que el jugador bético no cometió ninguna infracción, ya que no pisaba la línea a pesar de que prácticamente todo su cuerpo sí lo estaba. «En el momento del pateo del balón, Bartra tiene un pie en el aire y el otro en contacto con el suelo […] Este pie no pisa el área de penalti ni tampoco el semicírculo», señalan en el vídeo explicativo de ‘Tiempo de Revisión’.

Bartra, en zona mixta, respondió al club blanco: «Es bastante grave que se manipulen imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno es que hay muchas cámaras y, si el CTA ha sacado una imagen… Yo estaba completamente seguro de que no había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite», indicó en Teledeporte.

Sobre el vídeo del Real Madrid, Bartra se defendió: «Lo estaba viendo en casa tranquilo. Si sacan la que es, sé que no estoy pisando. Lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente y estaba trabajado», concluyó. Una acción que sin duda condicionó el pinchazo de los de Mourinho y que les hizo perder el liderato con el Barcelona.