Cataluña crea su propia selección de baloncesto: jugará a la vez que España y roba varios jugadores

Cataluña ha creado su propia selección de baloncesto para un partido amistoso que ha organizado contra Gran Bretaña, para el que contará con miembros importantes con pasado en España o que incluso podrían haber acudido al próximo parón internacional. El combinado catalán jugará ese encuentro el próximo 28 de junio, cuatro días antes de que la Absoluta se enfrente a Dinamarca en la Caja Mágica de Madrid en la penúltima jornada de la primera fase de las ventanas FIBA.

España ya está matemáticamente clasificada para la siguiente ronda y su seleccionador, Chus Mateo, anunciará este jueves la lista. No podrá contar con varios de los nombres que han figurado en sus convocatorias anteriores, puesto que ya han sido llamados por Cataluña. Algo bastante rocambolesco y que parece hecho aposta.

Para colmo, el seleccionador de Cataluña será Jaume Ponsarnau. El entrenador del Bilbao Basket fue muy importante el pasado verano dentro de la Federación Española de Baloncesto, pues se encargó de dirigir a la España B que ayudó a la Absoluta en la preparación del Eurobasket y que incluso se enfrentó a los mismos rivales, con éxito, que los de Sergio Scariolo.

En la FEB ha sorprendido negativamente la presentación del amistoso entre Cataluña y Gran Bretaña de este lunes en Manresa, ya que, como decimos, muchos de los convocados y también su técnico y su ayudante, Gerard Encuentra (seleccionador de España sub-19), tienen pasado y presente en la selección española. El choque tendrá lugar el 28 de junio en el Nou Congost a las 12:15 horas.

Ponsarnau y Joel Parra, con Cataluña

Además, siete de los 16 jugadores convocados han sido convocados por Chus Mateo durante esta temporada en alguna de sus dos listas (Ferran Bassas, Lluís Costa, Pep Busquets, Isaac Nogués, Oriol Paulí y Pierre Oriola). También está Joel Parra, que perfectamente podría haber ido con España a los partidos frente a Dinamarca y Georgia (2 y 5 de julio). El alero del Barcelona ha disputado los últimos torneos con la selección española.

La Federación Catalana aclara que la lista es provisional debido a las posibles afectaciones y llamadas de última hora por parte de la selección española para sus dos encuentros de la ventana FIBA. El combinado de Cataluña llevaba desde 2010 sin jugar un partido internacional de baloncesto y el próximo miércoles volverá a hacerlo ante Gran Bretaña en Manresa.