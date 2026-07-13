Detenido el ex alcalde socialista de San Felíu de Guíxols (Gerona) por masturbarse frente a menores en la piscina de un hotel

El ex alcalde socialista de Sant Feliu de Guixols (Gerona), Pere Albó, fue arrestado este domingo tras masturbarse a la vista de decenas de bañistas, entre ellos varios menores, en la piscina del hotel Tahití de Santa Susanna, en la comarca del Maresme.

El ex regidor, de 54 años, se coló en las instalaciones del hotel pasadas las cinco de la tarde sin figurar como huésped del establecimiento. Una vez dentro, se tumbó en una hamaca junto a la piscina, se bajó el pantalón y comenzó a tocarse de forma explícita ante la mirada de una cincuentena de personas que disfrutaban de la tarde en la piscina, muchas de ellas familias con hijos menores de edad.

De acuerdo con el relato de los clientes presentes recogido por Cadena Ser, la escena generó de inmediato un clima de indignación entre los bañistas, hasta el punto de que varios de ellos llegaron a encararse físicamente con Albó. Fue entonces cuando un camarero del hotel, alertado por el revuelo, decidió avisar a la Policía Local, ya que el establecimiento no contaba en ese momento con personal de seguridad propio, una circunstancia que varios usuarios habrían señalado como motivo adicional de queja.

Los mismos testigos citados por la emisora sostienen que uno de los presentes, un joven, resultó además agarrado del brazo por el exalcalde mientras este continuaba con los tocamientos, un episodio que el afectado terminó denunciando formalmente ante los Mossos d’Esquadra.

Agentes de la Policía Local de Santa Susanna se desplazaron hasta el hotel Tahití y procedieron a la detención de Albó, que posteriormente fue puesto a disposición judicial.

El caso ha generado una notable repercusión en el sector turístico catalán, dado que Albó es propietario de un establecimiento hotelero en la Costa Brava. El detenido fue alcalde de San Feliu de Guíxols por el PSC y llegó a ocupar un escaño en el Parlamento de Cataluña como diputado de Junts per Catalunya.