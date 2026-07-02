Ex dirigentes del PSC se enrolan con los rebeldes del PSOE y convocan a los descontentos de Cataluña

Los rebeldes de REActivaPSOE han decidido constituirse oficialmente en Cataluña. Este próximo sábado 4 de julio, los portavoces de este colectivo crítico que pide la convocatoria de elecciones y la retirada de Pedro Sánchez realizarán un acto conjunto con socialistas catalanes y con ex dirigentes del PSC, como Javier Marín, el que fuera director de la escuela de formación del PSC, entre otros. Los críticos del PSOE miran al partido hermano, el PSC, y toman buena nota de su modelo de «primarias abiertas» a simpatizantes, no solo a militantes, otra de las peticiones de ReActivaPSOE.

En nombre de ReActivaPSOE, Laura López Mendizábal, Aritz Durán y Carmen Fernández de Castro se desplazarán hasta Barcelona para presentar y tratar de captar nuevas adhesiones a este espacio crítico que aspira a dar un vuelco al PSOE que lidera Pedro Sánchez. Desde Barcelona se han sumado, además de Javier Marín, Nuria Galdón, ambos desvinculados hasta ahora del PSC, tras décadas de militancia.

Javier Marín, antiguo director de la Escuela de Formación del PSC, lleva a sus espaldas 40 años de militancia en el PSC antes de tomar la decisión de desvincularse de la formación. Antes, probó suerte con la corriente interna Rojos, en 2016. Por su parte, Nuria Galdón, tras 20 años de militancia, decidió también desmarcarse de la doctrina del PSOE de Sánchez. Ahora, ambos vuelven, de la mano de REActivaPSOE, para tratar de echar mano de tantos socialistas decepcionados como ellos y cambiar las cosas en el PSOE y el PSC.

ReActivaPSOE, que inició sus encuentros recurriendo casi a la clandestinidad, con una reunión en un local prestado por la UGT, en la Avenida de América de Madrid, tiene previsto recorrer toda España antes de que finalice el año, para tratar de concienciar a militantes y simpatizantes socialistas de la necesidad de forzar un cambio de rumbo y de dirigentes en el PSOE.

Según aseguran varios de sus representantes a OKDIARIO, su gira arranca en Cataluña, donde las primarias se pueden hacer extensivas no solo a la militancia, sino a los simpatizantes del PSOE, que no militan en el partido. De hecho, uno de los consultados recuerda que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, «logró ser candidato tras afrontar y vencer unas elecciones primarias abiertas» en las que participaron también simpatizantes.

Primarias abiertas frente al «aparato»

En aquellas elecciones participaron 1.421 militantes, 797 simpatizantes y 5.197 ciudadanos no vinculados al PSC. En total, 7.415 votantes. Esta fórmula es la que promueve este colectivo crítico. Con ella, se plantean alcanzar dos hitos: devolver la conexión al PSOE con la ciudadanía y sortear el férreo «aparato» del PSOE que en su día diseñó el defenestrado secretario de organización Santos Cerdán, tras haber sido imputado por asuntos de corrupción.

Algunos de los consultados señalan, aparte de las «bases» y de la «militancia» en la que suele escudarse Pedro Sánchez como un colectivo «tan fanatizado como acrítico», por lo que entienden que resulta «imprescindible» volver a conectar partido y ciudadanía, para que todos aquellos que se han sentido o se sienten «defraudados e incluso cabreados» con el PSOE de Sánchez, «aquellos que nos votaron en anteriores ocasiones», puedan opinar en el futuro en la elección de nuestros candidatos.

Otro de los miembros de ReActivaPSOE apunta, además, otras cuestiones de puro funcionamiento: «La dirección del partido decide el calendario de primarias y la dirección del partido es la que posee los censos de la militancia». En esta línea, subrayan que tratar de dirigirse a la militancia sin tener los censos ni saber quiénes son las personas a las que debes dirigirte para solicitar los avales que te exige el partido «es prácticamente imposible». Pero son las normas que fue perfeccionando Santos Cerdán en su día y que hoy blindan, prácticamente, a todos los candidatos del aparato, empezando por el propio Pedro Sánchez.