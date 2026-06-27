Los críticos del PSOE retan a Sánchez: reparten el documento que pide elecciones a los miembros del Comité Federal

Ante la imposibilidad de colocar en el debate del Comité Federal de hoy sábado el documento crítico en el que piden elecciones en 2026 y la retirada de Pedro Sánchez, los rebeldes de ReActivaPSOE se han conjurado para que su partido, al que consideran «bunkerizado», no impida llegar al mayor número de cargos socialistas su posicionamiento crítico. Según han confirmado a OKDIARIO miembros de este colectivo de socialistas críticos, ayer viernes 26 de junio realizaban un envío masivo de correos a tantos dirigentes socialistas como han podido identificar. Todo un reto a Sánchez y a la línea oficial del PSOE.

Los críticos socialistas lamentan que su partido, «que se jacta de ser el adalid de la transparencia», no tenga publicado un listado completo con los nombres de los más de 250 miembros del Comité Federal del PSOE. Por ello han tenido que «hacer encaje de bolillos» y recopilar los nombres de los 108 que resultaron elegidos en el 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, además de añadir a los elegidos en posteriores congresos, regionales y provinciales.

Con el ánimo de llegar al máximo número de cargos socialistas, porque en el Comité Federal se concentran diputados, senadores, alcaldes, presidentes autonómicos y líderes regionales, los rebeldes del PSOE se han dirigido personalmente a 200 cargos socialistas, de los cuales alrededor de 150 forman parte, con toda seguridad, del órgano de gobierno del PSOE. El resto de la lista se completa con alcaldes de grandes ciudades o los 17 secretarios de organización de todas las federaciones socialistas, entre otros nombres.

Ayer viernes, a las 14 h, se lanzaban los 200 correos con un aséptico mensaje inicial en el que, desde ReActivaPSOE, dicen: «El grupo de opinión socialista dirige un comunicado urgente al máximo órgano de control del partido con motivo de su reunión del sábado 27 de junio. Anexamos documentación relacionada con este asunto».

El documento anexo es el escrito de 8 páginas que encabezan bajo el título «ReActiva reclama al Comité Federal del PSOE regeneración democrática, renovación de liderazgos y elecciones generales antes de fin de año». De este modo, casi todos los presentes en el Comité Federal tienen en sus correos personales o institucionales las razones y argumentos de este colectivo de compañeros, en su mayoría militantes de base o cargos públicos no remunerados (concejales de pequeños municipios), que tienen una visión crítica de la política de Sánchez, de su forma de afrontar la corrupción, sin asumir responsabilidades políticas, y de su permanencia al frente del partido.