Los rebeldes de ReactivaPSOE exigen al Comité Federal la «renovación de líderes» y elecciones este año

Los rebeldes socialistas de ReActivaPSOE han mandado un documento de 8 páginas al Comité Federal, órgano que se reunirá el sábado 27, bajo la dirección de Pedro Sánchez, en el que exigen al máximo órgano entre congresos que «se renueven los liderazgos», que se aborde una verdadera «regeneración» y que se convoquen elecciones generales antes de 2027, sin Sánchez como candidato. Los socialistas críticos, que no tienen puestos de representación entre los alrededor de 250 miembros del Comité Federal, esperan que, pese a todo, se les escuche, porque también representan a una parte de la militancia del PSOE.

Desde ReActivaPSOE piden «generosidad» a Pedro Sánchez y a toda su Ejecutiva para que no se presenten como futuros candidatos a la reelección. Esa es la forma de «regeneración» que entiende este colectivo socialista que hay que acometer en el partido ante la «situación crítica» del PSOE. Es una situación que, además, exigen a la cúpula socialista que admita ante la militancia.

Los rebeldes socialistas piden a renglón seguido la constitución de una Comisión Gestora que debería llevar al PSOE a un proceso de «primarias abiertas», que supone incluir no solo a los militantes, sino también a los simpatizantes, como acostumbra a hacer, por ejemplo, el partido hermano de los socialistas catalanes, el PSC.

A estas elecciones primarias, apuntan en su escrito, que han dirigido al Comité Federal del PSOE, no debe presentarse el actual secretario general, Pedro Sánchez. A lo largo de las 8 páginas del documento, expresan la «profunda preocupación que suscita el momento político, institucional y moral que atraviesa nuestra organización».

ReActiva PSOE señala la «profunda crisis de credibilidad» en la que se halla sumido el PSOE, «agravada por escándalos de presunta corrupción, conductas irregulares y reprobables y actuaciones políticas de partido y de Gobierno que nos alejan cada vez más de nuestros principios y valores socialdemócratas». Estos asuntos son, en su opinión, la causa de los «retrocesos electorales» recibidos en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla Y León y Andalucía.

Los autores del manifiesto reprochan a Sánchez la puesta en marcha de una «estrategia» que «ha tendido a dividir a la sociedad en dos bloques» y consideran urgente «recuperar la convivencia social quebrada».

Con respecto al «relato construido por la dirección del partido» frente a los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno e incluso a familiares del propio Pedro Sánchez, ReActivaPSOE advierte que «la presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero no puede utilizarse como coartada para eludir responsabilidades políticas, orgánicas o éticas».

Los militantes de este movimiento crítico, que no tiene voz en el Comité Federal, aunque espera ser escuchado en la reunión del órgano de dirección socialista, señalan que «nuestros dirigentes no pueden mirar para otro lado como si nada ocurriese o como si la culpa fuese de otros».