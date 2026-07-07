Parece Grecia, pero es un municipio catalán: la ciudad más bonita de Gerona, repleta de calas cristalinas y con una gastronomía de lujo

La costa brava es bella en sí. Solo tiene un gran problema en verano, la masificación de turistas que llegan a estas poblaciones e inundan sus fantásticas playas. La ciudad más bonita de Gerona está precisamente en esta costa. Cadaqués es un destino que ha sabido conservar su esencia marinera a pesar de haberse convertido en uno de los pueblos más visitados de Cataluña. Sus calles estrechas, las fachadas blancas y el intenso azul del mar Mediterráneo forman un paisaje inconfundible que atrae cada año a miles de viajeros. Rodeado por un entorno natural privilegiado y estrechamente ligado a la historia del arte, este municipio del Alt Empordà ofrece una combinación única de patrimonio, naturaleza, gastronomía y tradición.

Protegido por el Cap de Creus al norte y el Cap de Norfeu al sur, Cadaqués se encuentra en una amplia bahía que durante siglos permaneció relativamente aislada del interior debido a la complicada orografía de la zona. Ese aislamiento contribuyó a preservar tanto su arquitectura tradicional como su paisaje, convirtiéndolo en un lugar de inspiración para artistas, escritores y viajeros. Actualmente continúa siendo uno de los enclaves más representativos del litoral catalán, donde el visitante puede descubrir desde antiguas iglesias y calles empedradas hasta calas de aguas cristalinas y espacios naturales de extraordinario valor ecológico.

Cadaqués, la ciudad más bonita de Gerona

Recorrer Cadaqués a pie es la mejor forma de descubrir su personalidad. Las callejuelas empedradas, muchas de ellas con el característico pavimento en forma de rastrillo, ascienden entre viviendas blancas decoradas con puertas y contraventanas de tonos azules y verdes. El ambiente invita a pasear sin prisas, detenerse en pequeñas plazas y contemplar las vistas sobre la bahía.

En la parte más elevada del casco urbano se encuentra la iglesia de Santa Maria, construida entre los siglos XVI y XVII. Además de ofrecer una magnífica panorámica del municipio, alberga un espectacular retablo barroco de 23 metros de altura dedicado a la Virgen de la Esperanza, considerado uno de los más importantes de Cataluña.

La huella imborrable de Salvador Dalí

Hablar de Cadaqués supone hacerlo también de Salvador Dalí. El pintor surrealista encontró en este rincón del Mediterráneo una fuente constante de inspiración y fijó su residencia en la cercana cala de Portlligat, donde creó buena parte de su obra.

La Casa Museo Salvador Dalí permite recorrer las distintas estancias donde vivieron el artista y Gala, incluyendo el estudio, la biblioteca, los jardines y la emblemática piscina. Gestionada por la Fundación Gala-Salvador Dalí, constituye una de las visitas imprescindibles para comprender la estrecha relación entre el pintor y el paisaje del Cap de Creus.

Naturaleza entre acantilados y calas: la ciudad más bonita de Gerona

El entorno natural es otro de los grandes atractivos del municipio. El Parque Natural del Cap de Creus, primer espacio natural marítimo-terrestre protegido de Cataluña, destaca por su extraordinaria riqueza geológica y por la singular combinación de acantilados, pequeñas calas y formaciones rocosas modeladas durante siglos por la tramontana.

Los aficionados al senderismo encuentran aquí numerosos itinerarios que permiten descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del litoral mediterráneo. Además, la transparencia de sus aguas convierte la zona en un destino muy apreciado para practicar submarinismo, kayak o snorkel.

Según Turismo en Cataluña, el parque constituye uno de los espacios naturales más representativos de la Costa Brava por su biodiversidad y por el excelente estado de conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Tradición marinera y gastronomía

Aunque el turismo representa actualmente la principal actividad económica del municipio, la ciudad más bonita de Gerona mantiene una fuerte identidad vinculada al mar. La pesca ha marcado durante generaciones la vida cotidiana de sus habitantes y continúa muy presente en la cocina local.

Entre los platos más representativos destaca el tradicional suquet de pescado, elaborado con diferentes especies capturadas en la zona, además de la olla de pescadores y las anchoas preparadas artesanalmente siguiendo recetas transmitidas de generación en generación.

Cada 16 de julio, coincidiendo con la festividad de la Mare de Déu del Carme, patrona de los marineros, el pueblo celebra una emotiva procesión de embarcaciones por la bahía acompañada de actividades populares, sardanas y encuentros gastronómicos que mantienen viva la tradición pesquera.

Un destino para cualquier época del año

Aunque el verano concentra la mayor afluencia de visitantes, Cadaqués ofrece numerosos atractivos durante el resto del año. La primavera y el otoño permiten recorrer con mayor tranquilidad el casco histórico y disfrutar de los senderos del Cap de Creus sin las elevadas temperaturas estivales.

Además, el municipio acoge diferentes actividades culturales, entre ellas el Festival Internacional de Música y numerosas exposiciones vinculadas al arte contemporáneo, una tradición que refleja la influencia de figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Henri Matisse o Marcel Duchamp, quienes encontraron inspiración en este singular paisaje mediterráneo.